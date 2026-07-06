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Avanza proyecto de sala cuna y comisión de Educación respalda idea de copago

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Publicado: Martes 7 de julio de 2026 a las 04:00 hrs.

Sala cuna Laboral educacion Senado
<p>Foto: Senado</p>

Foto: Senado

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