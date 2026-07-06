Avanza proyecto de sala cuna y comisión de Educación respalda idea de copago

Como parte de la tramitación, la Comisión de Educación del Senado avanzó en temas relevantes del proyecto de sala cuna. Por un lado, la instancia aprobó que los establecimientos puedan operar con “autorización de funcionamiento”, sin exigir inicialmente el “reconocimiento oficial del Ministerio de Educación”, y respaldó mantener la posibilidad de copago cuando las familias opten por un establecimiento cuyo valor supere el aporte financiado por el fondo.

Ambas decisiones generaron un intenso debate. La senadora Yasna Provoste cuestionó que no se exija el “reconocimiento oficial” desde el inicio, al considerar que ello rebaja los estándares de calidad. Asimismo, anunció una reserva de constitucionalidad por la aprobación del copago, argumentando que este mecanismo podría transformarse en una barrera para el acceso efectivo al beneficio.