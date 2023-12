Boric promulga ley de conciliación laboral y pide apoyo para reforma de pensiones: “No es para un triunfo o derrota de un gobierno”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El Presidente Gabriel Boric promulgó este viernes la Ley de Conciliación de la Vida Personal, Familiar y Laboral, junto a la ministras del Trabajo, Jeannette Jara, y de la Mujer, Antonia Orellana.

El jefe de Estado aprovechó la oportunidad para volver a hacer un llamado a lograr un acuerdo que permita sacar adelante la reforma de pensiones, que enfrenta cuestionamientos de la oposición respecto al destino de la cotización individual y con el Ejecutivo ingresando indicaciones ayer jueves.

En su discurso, Boric sostuvo que “cuando logramos poner a los chilenos primero, salen cosas buenas. Esta ley es una demostración, pero tenemos otras leyes, como la de pensiones que no puede seguir esperando. Esto no es un triunfo o una derrota de un gobierno, es por los chilenos, así que saquemos adelante la reforma de pensiones”. Insistió en que los ciudadanos “se merecen una pensión digna, saquémosla adelante”.

Tanto el presidente como la ministra Jara instaron además a los hombres a utilizar la futura ley de conciliación laboral, que regirá solo para el sector privado, pero hay negociaciones abiertas con la mesa del sector público para extenderla al aparato estatal.

La normativa de conciliación laboral contempla, entre otras cosas, otorgar a las y los trabajadores a cargo de un niño o niña menor de 14 años o adolescente menor de 18 años con discapacidad o en situación de dependencia el derecho y regulación del teletrabajo, y prioridad al momento de solicitar el feriado legal. La ley entrará en vigencia 30 días después de su publicación en el Diario Oficial, lo que se espera ocurra durante enero.

Terapia presidencial

A la actividad el mandatario llegó con una hora de retraso y fue él mismo quien explicó su demora.

“Perdonen el retraso, me recomiendan que no diga esto, pero me vine corriendo. Pero creo que hay que decirlo. Estaba en terapia, hay que cuidar la salud mental, nos atrasamos un poquito, para que los amigos de las redes sociales no se pasen rollo, la terapia puede ser normal, periódica, no es un evento excepcional. Estoy bien, muchas gracias, estoy contento, estoy optimista por Chile y su futuro, y porque estamos promulgando esta ley”, dijo el jefe de Estado antes de iniciar la ceremonia de promulgación.

Pero también hubo un momento en que el Presidente avisó que la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, estaba de cumpleaños y los asistentes le cantaron el cumpleaños feliz. Boric también fue interrumpido por algunos minutos por una persona en silla de ruedas en medio de su discurso. El mandatario escuchó sus planteamientos y luego continuó con sus palabras en la comuna de Independencia, donde se desarrolló la actividad.