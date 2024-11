Bernardo Larraín destaca la influencia de Swett: “Fue quien nos invitó a participar activamente en el ámbito gremial"

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Alfonso Swett no sólo participó de la actividad de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) y luego presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) -la máxima instancia empresarial del país-, sino que en ese camino ayudó a abrir la puerta a una nueva generación de dirigentes, lo que significó un recambio generacional principalmente al interior del gremio fabril.

Así lo recuerda el hoy vicepresidente de Colbún y también expresidente de la Sofofa entre 2017 y 2021, Bernardo Larraín Matte: “Alfonso fue quien nos invitó a participar activamente en el ámbito gremial. De ese grupo que él convocó, posteriormente varios asumimos un rol más activo”.

Bernardo Larraín, expresidente de Sofofa

“Él fue la persona que nos convocó y dijo ‘aquí hay que tomar el protagonismo, la posta del liderazgo gremial’”.

El adiós y legado de Alfonso Swett Opazo

Y, en algunos casos, relata, convenció a varios empresarios a involucrarse en el mundo gremial. “Él fue la persona que nos convocó y dijo ‘oye, aquí hay que tomar el protagonismo, la posta del liderazgo gremial’”, dice el empresario.

Ese impulso dio origen al denominado grupo de los cinco, que además de Larraín Matte y el mismo Swett, se unieron Richard Von Appen (presidente de Ultramar y expresidente de la Sofofa entre 2021 y 2023), Juan Manuel Santa Cruz (presidente de Lipigas) y Gonzalo Said (presidente del directorio de Embotelladora Andina S.A y actual vicepresidente de Sofofa).

Un quinteto que en 2016 hizo noticia por impulsar la reestructuración de la Sofofa, y que posteriormente impulsó nuevos liderazgos gremiales.

“De las personas que convocó Alfonso a la Sofofa han salido tres presidentes: yo, después Richard y ahora Rosario (Navarro). El mismo Alfonso llegó después a la CPC, y creo que fue muy merecido para él y también para la CPC que tuviera un liderazgo como el de Alfonso. Porque, insisto, fue siempre una persona que logró integrar muy bien el mantenerse activo en el rol empresarial y ejercer un rol público a través de los gremios”, destaca Larraín Matte.

“Alfonso fue, por lo menos en nuestra generación, el gran motor de ese mayor involucramiento. Me acuerdo perfecto cuando me llamaba y, en ese entonces yo no estaba en Sofofa, y me proponía que nos metiéramos, así como también a otros empresarios, Gonzalo, Richard. Algunos ya estaban, pero en el fondo nos decía ‘métanse al consejo, si ya están trabajemos, armemos equipo’. Él insistía en que nos involucráramos, pero activamente, de verdad”, agrega Larraín.

Bárbara Figueroa y el legado de Alfonso Swett: “Él tenía esta particularidad de comprender la potencia que tenía un diálogo entre iguales”

Momentos complejos

Al mando de la CPC, a Swett le tocó enfrentar escenarios muy complejos como el estallido social y la pandemia. Y pese a que se trató de momentos críticos, quienes estuvieron en esa instancia con él relatan que nunca perdió su optimismo ni su capacidad de diálogo.

“Era una persona que tenía una visión de sociedad, de humanidad, que nos enseñó lo compatible que era tener esa mirada con poder desarrollar todos los desafíos empresariales. Y eso fue algo permanente, fueron conversaciones diarias y en momentos difíciles, en momentos difíciles para Chile y para la sociedad. Y Alfonso ahí mantuvo una visión, un temple, convicciones, pero al mismo tiempo siempre esa capacidad de abrir puentes entre los distintos actores de la sociedad”, cuenta Patricio Donoso, expresidente de la Cámara Chilena de la Construcción.

Misma opinión entrega Manuel Melero, extitular de la Cámara Nacional de Comercio (CNC). “Fue un tiempo difícil. El estallido y luego la pandemia, y en Alfonso yo encontré siempre un dirigente que tuvo mucha afinidad con nuestro sector, el comercio, y con mucha capacidad de diálogo. En esa época pudimos hacer muchísimas cosas con los trabajadores, con las autoridades, con los municipios, en fin, ayudó. Él ayudó mucho a paliar la crisis. Fue un gran dirigente gremial, una gran persona, y sobre todo un gran amigo”.