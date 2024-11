Muere el destacado empresario y expresidente de la CPC Alfonso Swett Opazo a los 56 años

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El destacado empresario y expresidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) Alfonso Swett Opazo falleció a los 56 años, informó el domingo el mayor gremio empresarial.

Swett, quien tenía cáncer, era ampliamente reconocido en círculos empresariales y gremiales. Participó en los directorios de las empresas de Forus, Elecmetal, Olivos del Sur e Inmobilaria Costanera. Se desempeñó como presidente de la CCPC entre 2018 y 2020, además de ser miembro de la Junta Ejecutiva de Negocios en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Entre otros reconocimientos, a inicios de 2023 recibió el Premio a la Trayectoria Ingeniería Comercial 2022 de la UC.

El presidente de la CPC, Ricardo Mewes, lamentó profundamente la partida de Swett y destacó su excepcional calidad humana y profesional, además del notable aporte realizado a la actividad gremial y empresarial. “Nos deja un gran empresario y amigo muy querido. Su partida nos llena de tristeza. Nuestras más sentidas condolencias a su señora, sus hijas, sus padres, y toda su familia y amigos", dijo Mewes en una declaración.

El legado que deja Alfonso Swett

Mewes agregó que "Alfonso destacó por ser un dirigente gremial con una profunda vocación de servicio público, un empresario innovador, economista riguroso y profesor apasionado. Pero por sobre todo, fue un hombre de una inmensa calidad humana, de férreas convicciones, de un gran liderazgo y visión de futuro, que vivió la vida con intensidad, siempre comprometido con la búsqueda del bien común".

"Desde la Confederación de la Producción y del Comercio valoramos y le agradecemos su valiosa contribución al quehacer empresarial; a la defensa de los valores de la libertad, la democracia y la justicia; y su aporte, a través de su dedicado trabajo en los gremios, a la construcción de políticas públicas que mejoren la vida de las personas”, añadió.

Alfonso Swett recibió el premio Trayectoria Ingeniería Comercial UC 2022.

Swett Opazo también fue presidente del Consejo Asesor Externo Nacional (Clapes UC), director de ACN Chile (Ayuda a la Iglesia que Sufre), director del Instituto de Directores de Chile y asesor de Aguas Andinas.

Fue miembro del directorio del Comité Consultivo Empresarial e Industrial de la OCDE (Business and Industry Advisory Council, BIAC), ex presidente de Chile Valora, exvicepresidente de USEC (Unión Social de Empresarios Cristianos), ex miembro del Consejo Asesor Empresarial de APEC (ABAC), exprofesor de Ingeniería Comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, exvicepresidente de la Sofofa, ex miembro de la Comisión de Salario Mínimo (2010-2013), exmiembro de la Comisión Salarial (2014-2015); ex director de ICARE, exasesor económico del entonces senador Sebastián Piñera (1991-1993), expresidente del centro de alumnos de Economía y Administración de la UC.

Amplias reacciones

Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa): "Con profundo pesar, en Sofofa lamentamos el fallecimiento de Alfonso Swett, destacado líder empresarial, quien fue vicepresidente de nuestra institución y presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC). Alfonso dedicó su vida al servicio del desarrollo empresarial y del país, siempre promoviendo el diálogo y la colaboración público-privada".

"Su legado perdura no solo en las organizaciones que lideró, sino también en los innumerables empresarios y trabajadores que se siguen inspirando en su ejemplo de liderazgo comprometido y la capacidad de tender puentes con distintos mundos. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a su señora, sus hijas y a todos quienes compartieron con él su incansable vocación de servicio. Hoy despedimos a un referente que deja una huella imborrable en la historia de Sofofa y en el desarrollo de Chile".

Andrónico Luksic C.: "Qué lamentable y qué temprana la partida de Alfonso Swett! Un empresario y dirigente empresarial que aportó mucho al desarrollo del país, siempre pensando en lo mejor para Chile y los chilenos. Mis más sentidas condolencias a su familia".

Jose Miguel Sánchez, decano de la Facultad de Economía y Administración UC: "Hoy ha partido un hombre con un sentido social sin precedentes y con una fe fuera de este mundo. Sin duda, deja una gran vacío en todos los miembros de la Facultad, porque Alfonso se destacó desde que ingresó a estudiar, siendo un destacado presidente del centro de alumnos de Ingeniería Comercial UC. Luego como profesor por más de 25 años y siguió muy ligado a nosotros incluso cuando fue presidente de la CPC, siendo parte del consejo asesor de la Facultad y miembro del directorio de la Fundación de Egresados".

"Él representa nuestro propósito en el sentido más amplio de la palabra, porque donde estuvo siempre contribuyó al desarrollo de una sociedad más solidaria. En ese sentido, y por lo mismo, este año fue destacado entre los "100 líderes" del centenario de la Facultad y en 2022 recibió el premio Trayectoria Ingeniería Comercial UC. Sin duda hoy sufrimos una pérdida invaluable".

Cámara de Comercio de Santiago (CCS): "Su visión, liderazgo y compromiso con el desarrollo del país han dejado una gran huella en ecosistema empresarial y social. El legado de Alfonso Sweet trasciende más allá de sus logros profesionales, destacándose también por su calidad humana, generosidad y espíritu inspirador, siendo un ejemplo de dedicación, esfuerzo y amor por Chile. Acompañamos a su familia, amigos, y seres queridos en este difícil momento, enviándoles nuestras más sentidas condolencias y todo nuestro apoyo. Que su memoria permanezca viva en el corazón de quienes tuvieron el honor de conocerlo y compartir su camino".

José Pakomio, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC): "Alfonso Swett fue un hombre profundamente dialogante y abierto a escuchar diversas opiniones. Su trabajo trascendió el ámbito empresarial, dejando una huella imborrable en la enseñanza y la construcción de políticas públicas, siempre con una marcada vocación de servicio. Fue un líder visionario, innovador y comprometido con el bienestar del país y su gente".

"Nos deja no solo un gran empresario y dirigente gremial, sino también una persona excepcional, cuya pasión y dedicación contribuyeron al desarrollo de una sociedad más solidaria. Lamentamos profundamente su partida, pero estamos seguros de que su legado seguirá presente, inspirándonos a trabajar por un Chile mejor".