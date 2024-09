Más vacaciones por menos feriados: ¿En qué está Chile frente a América Latina?

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

“A mí me gusta esa fórmula”, dijo hace unos días la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, ante una consulta sobre la posibilidad de disminuir los feriados y aumentar los días de vacaciones en el país, escenario que lo acercaría al modelo que prima en el mundo desarrollado.

“Hemos estado conversando con el ministro de Hacienda para poder hacer una medida de esta naturaleza, porque en Chile hay varios feriados que uno podría pensar en tomarlos y prolongar el período de vacaciones; es una idea que ha dado vuelta”, agregó la secretaria de Estado en radio Pauta.

Pero ¿en qué pie está Chile respecto al resto de América Latina en este tema? Una pista la ofrece el análisis de la Oficina del Cono Sur de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que partió de la base que en la mayoría de las naciones los asalariados tienen derecho a vacaciones anuales retribuidas, que es un período durante el cual pueden ausentarse de su trabajo sin dejar de recibir su salario.

En la región aproximadamente el 57% de los trabajadores son asalariados, con países por debajo de este promedio como Bolivia con poco menos de 30% y Honduras y Ecuador con 44%. Chile, Costa Rica y Uruguay superan este promedio con un 68%.

Con respecto a las vacaciones, el informe plantea que son diversos los factores que influyen en la cantidad de días de descanso laboral al que tienen derecho los asalariados, como su antigüedad, el sector económico en el cual se desempeñan, la edad, la condición de formalidad u otros factores.

Y tomando como referencia la cantidad de días hábiles corridos de vacaciones remuneradas luego del primer año de servicio para 18 países de América Latina, la investigación detectó que en la mayoría de los casos, incluido Chile, Colombia, Uruguay, Venezuela y Guatemala, entre otros, la legislación establece 15 días al año remuneradas.

Bajo esto se sitúa Honduras con 10 días hábiles luego del primer año de servicio, Paraguay y México con 12 días corridos. Argentina otorga 14 días a partir del sexto mes de servicio.

En el otro extremo, aparecen Brasil, Panamá y Perú con 30 días de vacaciones pagadas.

Los feriados

En la región prevalece un escenario de entre 13 y 14 feriados oficiales por año.

Entre los países con mayor cantidad este año están Argentina y Chile con 19 días, y Colombia y Brasil con 18 días. En la parte inferior están Bolivia, Ecuador, Honduras y El Salvador con 11.

“En algunos países, la cantidad de feriados no oficiales puede modificar la cantidad de días feriados efectivos. Este es el caso de México, Paraguay y Nicaragua. En México, los dos días de Pascuas son feriados no oficiales, es decir no están especificados en la Ley como de descanso obligatorio, sin embargo, muchas empresas e instituciones públicas como universidades dan el día libre a sus trabajadores”, explicó el informe.

En algunos casos, los días de elecciones se declaran también no laborales. Por ejemplo, Chile tiene generalmente 17 días feriados anuales, pero en 2024 se decretaron dos adicionales. El primero corresponde al domingo 9 de junio debido a las primarias por alcaldes y gobernadores; y, el segundo, al domingo 27 de octubre en razón de elecciones municipales, consejeros y gobernadores regionales.

Del mismo modo en México también hubo dos feriados adicionales correspondientes al domingo 2 de junio debido a elecciones presidenciales y martes 1 de octubre por la asunción del nuevo gobierno.

¿Y en la OCDE?

El informe, además de rescatar el panorama en América Latina, miró lo que ocurre en algunos países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), referencia de un estándar de mayor bienestar.

A modo de ejemplo, en la mayoría del Viejo Continente las vacaciones alcanzan los 25 días en concordancia con lo establecido por la directiva de la Unión Europea en materia de ordenación del tiempo de trabajo.

En Corea y Turquía está cercano a los 15 días, y solo en Canadá y Japón se establecen 10 días anuales. En muchas naciones, la negociación colectiva permite obtener una mayor cantidad de días de vacaciones, como es el caso de Dinamarca y Alemania, que alcanzan los 30 días.

Los feriados, oscilan en general entre nueve y 13 días al año. En Reino Unido, Australia y Grecia son menos de nueve y en Japón, Corea, España y Turquía son 15 días.