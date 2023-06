Marcel tras reunión con el PDG: “Si el tema tributario no lo resolvemos ahora, va a seguir dando vuelta y generando incertidumbre”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, reiteró este jueves que el tema tributario debe ser resuelto pronto, porque -de lo contrario- seguirá en el debate público y generando incertidumbre. Sus declaraciones se dan luego de sostener una nueva reunión con parlamentarios, esta vez del Partido de la Gente, en el marco de la construcción de un acuerdo fiscal que posibilite una reforma tributaria.

El secretario de Estado fue consultado sobre la real posibilidad de alcanzar un acuerdo considerando que parlamentarios de derecha han dicho que no quieren un alza de impuestos.

“Lo primero es sentarse a conversar. Salirnos de la dinámica de hablar solo de impuestos, sino que hablar de un pacto fiscal, los pactos se construyen conversando, no a través de declaraciones, debemos tener claro que si los temas fiscales no los dejamos resueltos, no van a desaparecer. Si el tema tributario no lo resolvemos bien ahora, va a seguir dando vuelta y generando incertidumbre”, sostuvo Marcel.

La autoridad tomó como ejemplo lo que ocurrió con el royalty minero. “Estuvo cinco años en tramitación legislativa, hubo momentos en que parecía imposible; hoy el resultado es que el sector minero tiene certidumbre y, como me han dicho varios ejecutivos: ahora podemos concentrarnos en proyectos de inversión y de expansión”.

Marcel anunció que la ronda de conversaciones con sectores políticos continuará el lunes con Renovación Nacional y el martes con la Democracia Cristiana. Luego falta por agendar los encuentros con Evópoli, UDI y Republicanos. En paralelo este viernes tiene una cita con organizaciones de la sociedad civil.