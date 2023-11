Grandes empresarios encienden alertas ante secuestros y piden a autoridades solicitar asesoría internacional en seguridad

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

La seguridad y los recientes casos de secuestro fue el principal tema que se tomó el tradicional comité ejecutivo de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC).

En la instancia, en la cual participa el presidente de la entidad, Ricardo Mewes, y la vicepresidenta, Susana Jimenez, además de los representantes de las seis ramas socias, se abordaron los últimos hechos delictuales que han ocurrido en el país, y la necesidad de que el Gobierno active un plan para abordar adecuadamente la situación.

“Aquí hay que involucrar a las policías, a Interior, hay que involucrar al Ministerio Público y a los jueces, porque si hoy día no se corta este tema de los secuestros, esto puede seguir escalando y no sabemos hasta dónde puede llegar”, comienza planteando Mewes a Diario Financiero.

Desde su perspectiva, se trata de un tema de especial relevancia, más al considerar cómo este fenómeno afecta a otros países de la región. “El día de mañana pueden ser políticos, pueden ser jueces, pueden ser niños, nos tiene muy preocupados”, sincera.

Consultado respecto a cómo evalúa el manejo del tema por parte de las autoridades, particularmente el hecho de que la ministra del Interior, Carolina Tohá, sincerara que se tuvo que pagar un rescate en el caso del secuestro del empresario en Rancagua, el líder del sector empresarial se mostró molesto y preocupado.

“No nos gustó la forma en que esto se hizo público, al final del día abres una puerta a algo que puede escalar. Puede ser gravísimo para nuestra sociedad, para la democracia en Chile, estar sujetos a extorsiones”, dijo Mewes, agregando que quizá la ministra tenía otros antecedentes al momento de dar sus declaraciones.

Con todo, el timonel de la multigremial enfatiza que “la señal no nos gustó”, agregando que las declaraciones de la jefa de gabinete complican el escenario de cara a lo que eventualmente puede venir en el futuro, “porque si todo se está arreglando pagando los rescates y no hay un proceso de inteligencia, de análisis, a dónde nos puede llevar esto”, sostiene.

En esa línea, el presidente de la CPC se mostró alineado con el fiscal nacional, Ángel Valencia, quien ha planteado la necesidad de que el país pida apoyo en este tema a países con experiencia en este tipo de delitos.

“Tenemos que capacitar mucho más a las policías, todo el entorno que maneja la seguridad ante estas situaciones que son nuevas. Creo que hay que pedir ayuda, traer a los especialistas que saben y sin temor a decir ‘oye, en esto no tengo experiencia’. Hablar con quienes han vivido esto para que realmente nos recomienden cuáles son los caminos a seguir”, dijo Mewes.

Desde la perspectiva del líder empresarial, se debe trabajar rápidamente en torno a este tema, ya que además del factor humano, este es un tema que sí o sí también podría tener incidencia en el desarrollo del país y podría desalentar la llegada de inversiones si el tema de los secuestros va al alza.

Con todo, como gremio, Mewes comentó que reactivarán su mesa de seguridad para abordar este tema, y que continuarán solicitando a las autoridades reuniones y citas para abordar el tema.

Empleo y crecimiento

Otro tema que fue abordado en la cita fue la Feria Laboral Inacap-CPC 2023, en la cual se abrieron cerca de 10.000 oportunidades laborales. Si bien para el dirigente gremial este tipo de instancias permiten abordar la crisis de empleo, por sí mismas no son suficientes.

“Convengamos en que si no hay crecimiento económico no hay empleo, o no puedes generar tantos más”, recalca.

En torno a este tema, la multigremial se encuentra preparando conversaciones con diversos partidos políticos para relevar la urgencia de fomentar el crecimiento.

En la agenda de la CPC además, también está contemplado una reunión con el equipo del Ministerio de Economía y la Corporación de Fomento a la Producción (Corfo), con quienes abordarán la agenda y proyectos que ambas entidades están trabajando en conjunto.