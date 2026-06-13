Gremios turísticos prevén dinámica temporada para las vacaciones de invierno

En el sector proyectan una reformulación de la demanda de los turistas, ante las restricciones económicas.

En la antesala de las vacaciones de invierno, los principales representantes del turismo del país manifestaron buenas expectativas. De hecho, las proyecciones de la Federación de Turismo de Chile (Fedetur) apuntan a entre 3,1 y 3,4 millones de viajes dentro del país durante el receso invernal.

De esta forma, el período –comprendido entre el 22 de junio al 3 de julio– anotaría una contracción entre el 1,1% y 7,1% respecto del año 2025, lo que según la presidenta de Fedetur, Mónica Zalaquett, responde a “un escenario en el que los hogares están administrando sus presupuestos con mayor cautela y privilegiando alternativas más eficientes desde el punto de vista económico”.

Zalaquett explicó que la moderación refleja una “recomposición de la demanda”, con turistas que optan por “destinos más cercanos a los grandes centros urbanos, reduciendo costos de traslado y favoreciendo principalmente a la zona central del país”.

Una visión similar tuvo el presidente del gremio Hoteleros de Chile, Alberto Pirola, quien aseguró que para esta temporada de invierno “se proyecta una ocupación hotelera cercana al 90%”, por lo que en su visión demuestra cómo el “turismo de invierno se ha consolidado como un motor relevante para las economías regionales”.

Bajo esa mirada afirmó que las proyecciones permiten “anticipar una temporada dinámica, con un importante impacto en la actividad económica local”.

A pesar de la contracción, los números también fueron vistos con buenos ojos por el presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía (Achiga), Guillermo Prieto, quien aseguró que las vacaciones de invierno siempre son un período importante en cuanto a “un mayor movimiento en restaurantes, cafeterías y locales asociados al turismo, especialmente en regiones que reciben visitantes nacionales durante estas semanas”.

Aseguró además que esta temporada “ayuda a impulsar la actividad, generar mayor flujo de público y sostener el empleo en una industria que ha debido enfrentar años complejos, pero que sigue siendo clave para el turismo”.

Las regiones de procedencia de los turistas son la Metropolitana (35,2% del total nacional); Biobío (9,5%) y Valparaíso (9,2%).

En esa línea, las comunas que más viajes albergarán –a nivel nacional– serán Viña del Mar, Algarrobo, El Tabo y Santiago, lo que según la estimación de Fedetur, confirma “que el mayor poder de compra de esta temporada se volcará hacia traslados terrestres de corta y mediana distancia”.