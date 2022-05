Pluralismo jurídico, el estreno de los pueblos originarios como fuente del derecho

Uno de los conceptos que debutará de aprobarse la nueva Constitución será el de pluralismo jurídico, el cual reconoce los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas en coexistencia y coordinación con el Sistema Nacional de Justicia. Se trata, según tienden a coincidir los abogados convocados por DF este lunes, de dar espacio a las costumbres indígenas como fuente de derecho y, como tal, se alinea con la plurinacionalidad que enuncia la carta fundamental.

De ahí que la visión mayoritaria apunta a que la ley tendrá que resolver la coordinación, así como los alcances de uno y otro bajo la lógica de que ambos sistemas se apeguen al respeto a los derechos fundamentales que establezca la propia carta magna.

Marisol Peña, profesora investigadora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad Del Desarrollo; Tomás Jordán, profesor de derecho constitucional de la Universidad Alberto Hurtado y coordinador del Observatorio Nueva Constitución; Claudia Sarmiento, profesora de derecho constitucional de la Universidad Alberto Hurtado; y José Francisco García, profesor de derecho constitucional de la Universidad Católica, profundizaron en los alcances de seis temas ya presentes en el texto en construcción. El ejercicio buscó responder parte de las dudas que más se repiten hoy en la ciudadanía.

Principales propuestas del borrador

Sarmiento:

el respeto a los derechos fundamentales

Jordán:

la oportunidad que no aprovechó la Convención

Entendiendo que el pluralismo jurídico está acotado a la costumbre de los pueblos originarios con base en cómo resuelven sus problemas, Tomás Jordán considera un error que la Convención Constitucional no haya especificado los alcances de este cambio, es decir, a quiénes afecta, las materias que aborda y lugar al que hace referencia. En el caso de Bolivia, explica que la Constitución regula que es entre personas que pertenecen al mismo pueblo y los temas tratados. Lo anterior, por lo demás, bajo un paraguas que se condice con el respeto a los parámetros que establece la misma carta fundamental. “Ninguna costumbre indígena podría pasar a llevar los derechos fundamentales y los derechos humanos”, destaca. De todas formas, no ve este concepto como uno de los más difíciles de la Constitución. A su juicio, ha habido una crítica “sobredimensionada”.

Estado colonial,

el punto de partida para Peña

Para Marisol Peña el pluralismo jurídico parte de la constatación de un Estado colonial que no ha sido capaz de reconocer la existencia de culturas ancestrales con una cosmovisión compatible con la forma en que el Estado se ha organizado y decidido su convivencia.

Dicho lo anterior, estima que la preocupación por el tema en la actualidad surge del hecho de que este nuevo sistema o sistemas de justicia indígena se constituirán por costumbres ancestrales, asumiendo un plano de igualdad con el llamado Sistema Nacional de Justicia, lo que en la práctica ha demostrado “no ser así”.

“Esto no me parece que fluye exactamente igual de la lectura de la norma constitucional como está”, dice. Y, por ello, es una materia que tendría que determinar la ley, la coordinación de los dos sistemas, la cooperación, la resolución de los conflictos de competencia.