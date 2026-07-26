Encuesta Criteria: vuelve a caer aprobación de Kast a un 36% tras una semana de alza
La caída en el respaldo al mandatario coincide con un aumento de las críticas a la gestión y una percepción cada vez más dividida sobre los efectos de la ley de reconstrucción impulsada por el Ejecutivo.
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La aprobación del Presidente, José Antonio Kast, volvió a sufrir una disminución, mostró la encuesta Criteria, a un 36%, un punto menos que el sondeo anterior, cuando había alcanzado mejorar la percepción de la ciudadanía tras varios registros en baja.
Según la misma medición, publicada este domingo, la desaprobación del Ejecutivo por parte de la ciudadanía alcanzó un 54% (+2), la cual sigue en aumento en comparación con la medición anterior. Un 10% de los encuestados declara no saber si aprueba o desaprueba la gestión de Kast.
Asimismo, un 43% (+5) considera que el camino que está siguiendo el gobierno para manejar la situación de emergencia es el incorrecto. Mientras, un 36% considera que sí van por el camino correcto (-3) y un 21% (-2) no lo tiene claro.
Ley de reconstrucción
En la medición de este domingo, también se consultó respecto al proyecto ley miscelánea y su impacto económico para el país.
Un 36% (+1) considera que el proyecto, impulsado por el Ejecutivo, tendrá efectos positivos en el país. Mientras que la percepción negativa creció por segunda semana consecutiva y alcanzó un 37%.
Al consultar quiénes serían los principales beneficiarios del proyecto, el 49% (+3) de los encuestados señaló que favorecía principalmente a los sectores de mayores ingresos.
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