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Encuesta Criteria: vuelve a caer aprobación de Kast a un 36% tras una semana de alza

La caída en el respaldo al mandatario coincide con un aumento de las críticas a la gestión y una percepción cada vez más dividida sobre los efectos de la ley de reconstrucción impulsada por el Ejecutivo.

Por: Álvaro Santander Benitez

Publicado: Domingo 26 de julio de 2026 a las 11:41 hrs.

encuestas José Antonio Kast leyes La Moneda Álvaro Santander Benitez
<p>Encuesta Criteria: vuelve a caer aprobación de Kast a un 36% tras una semana de alza</p>

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