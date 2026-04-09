Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Empresas Actualidad
Actualidad

Gobierno retira de Contraloría dos decretos ingresados para regular Ley de Internet como servicio público

Se trata de los reglamentos N°3 y N°6, que proponían medidas concretas para poner en marcha la normativa aprobada en 2024 por el Congreso. Desde la Subtel afirman que los escritos se encuentran "en proceso de análisis".

Por: Catalina Vicuña

Publicado: Miércoles 8 de abril de 2026 a las 19:41 hrs.

<p>Gobierno retira de Contraloría dos decretos ingresados para regular Ley de Internet como servicio público</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Kast gasta su última "bala de plata" y nombra a Tomás Saratscheff como nuevo director nacional del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas
2
Economía y Política

Quiroz prepara plan para vender propiedades fiscales y utilizar esos recursos para recomponer los fondos soberanos de Chile
3
Economía y Política

"Nos prometieron herramientas que hasta hoy no existen”: camioneros emplazan al Gobierno por inminente alza de precio del diésel
4
Economía y Política

Ad portas de nuevos dictámenes por 40 horas: director del Trabajo remueve a la jefa del Departamento Jurídico
5
Empresas

“Una verdadera camisa de fuerza”: ministro Poduje arremete contra industria sanitaria y adelanta proyecto de ley para corregir distorsiones en el mercado
6
Empresas

Las 8 claves de las propuestas con que el gobierno busca bajar hasta en 15% el precio de las viviendas
7
Empresas

Daniel Mas: “La situación de Codelco es bien compleja y la estamos monitoreando desde Minería y Hacienda”
8
Regiones

Tribunal condena a dueño de Maderas Venturelli por insolvencia fraudulenta y defraudación de más de $ 5 mil millones
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Laboral & Personas Innovación y Startups Fondos de Inversión Construcción Entre Códigos Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Vitrina Empresarial

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete