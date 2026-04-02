Violencia en las escuelas activa el negocio de los pórticos de armas en Chile

La firma IAnus venía pidiendo audiencias por la plataforma de lobby con las carteras de Educación y Seguridad sin mucho éxito. Hasta ahora. La semana pasada, cuando el país vivió una seguidilla de incidentes de violencia escolar y se aprobó la norma que permite el uso de detectores de armas en recintos educacionales, esta empresa que distribuye en Chile aparatos de la estadounidense Evolv Technologies, activó reuniones con las carteras lideradas, respectivamente, por María Paz Arzola y Trinidad Steinert.

Además, la compañía concretó citas para presentar sus productos a varios colegios públicos y privados, contó su gerente general, Santiago Quer. Pero hay otras empresas del rubro que están en similares gestiones.

El ejecutivo explicó que inicialmente pensaron en ofrecer los portales en los recintos deportivos, dado que los equipos de Evolv Technologies se usarán en el Mundial de Fútbol de la FIFA, aunque en Estados Unidos -donde la violencia armada en las escuelas es un tema urgente- la empresa ha suministrado detectores de armas a más de 1.000 establecimientos educacionales.

Quer explicó que la tecnología es especialmente eficiente en recintos de alto flujo de personas, así como en lugares donde la experiencia de los usuarios es valorada, tales como centros de eventos, parques de diversiones, centros de salud, edificios patrimoniales, estadios, centros religiosos, entre otros recintos.

¿Cuánto cuesta un detector de armas? Aunque el ejecutivo dijo que depende del espacio, el tránsito de personas y otras variables, fuentes consultadas por DF señalaron que la “base” son unos US$ 30 mil cuando la tecnología usa IA, ya que es capaz de cruzar información sobre los antecedentes delictivos del sujeto, su origen y otros datos de interés potencial.

En el mundo, Evolv ha escaneado más de 3 mil millones de personas en cientos de recintos, entre los que destacan más de 1.300 edificios educacionales, 500 hospitales y las cinco grandes ligas deportivas de EEUU -como la NBA o la NFL-, contó Marcos Kaplun, de Kayco International Group, asesor de IAnus.