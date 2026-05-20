Patricio Dussaillant tras sus primeros meses en TVN: el modelo actual del canal "ha alcanzado su punto de quiebre”

El nuevo presidente del directorio, designado por José Antonio Kast, sinceró ante el Senado la situación financiera del canal, que en 2025 registró pérdidas por $ 15.529 millones.

Hasta las dependencias del Senado, en Valparaíso, llegó este miércoles el nuevo presidente del directorio de TVN, Patricio Dussalliant, para informar el desempeño de la gestión 2025 del canal de televisión y, asimismo, compartir su mirada sobre los desafíos estructurales que enfrenta la industria.

En sus palabras, Dussalliant afirmó que la estatal se encuentra en plena implementación de un “exhaustivo” plan de ahorro, que ha significado la implementación de medidas de eficiencia operativa y diversos procesos de reorganización interna, como la reducción de un 15% de la plana ejecutiva.

Cabe recordar que, de acuerdo a los resultados reportados por TVN a fines de 2025, el ejercicio pasado la señal estatal aumentó un 11,9% sus ingresos, a $ 47.916 millones, aunque los ingresos por publicidad cayeron un 3,3%, a $ 28.788 millones.

Además, Dussaillant recordó que durante el año pasado el canal registró pérdidas por $ 15.529 millones, que son un 16,2% menores a las registradas en 2024.

En este contexto, el directivo explicó que hoy la industria enfrenta un proceso de transformación profunda en cuanto a sus modelos de consumo y de financiamiento, especialmente marcada por una migración de audiencias y de inversión publicitaria hacia plataformas digitales, “lo que ha debilitado estructuralmente las fuentes tradicionales de ingresos de la televisión abierta”.

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Por eso, detalló que durante el 2025 el canal se enfocó en migrar y fortalecer su propuesta de contenido y sus capacidades digitales en respuesta a las necesidades de estas nuevas audiencias, presentes en distintas plataformas.

Por ejemplo, a través de la creación de una línea de ficción vertical para plataformas móviles, como TikTok, Instagram y YouTube, “consolidando una nueva etapa en la creación de contenidos breves, multiplataforma y orientados a nuevas audiencias”, explicó.

Sin embargo, sinceró que este trabajo, sumado al despliegue territorial de TVN, se realiza en un contexto “en que la empresa debe asumir obligaciones y costos asociados a la provisión de bienes públicos, los que generan exigencias operacionales y de coberturas distintas a las que enfrentan otros actores de la industria televisiva”.

En esta línea, afirmó que el modelo actual del canal -que hoy se basa en un autofinanciamiento mediante ingresos publicitarios- “ha alcanzado su punto de quiebre”. No obstante, "la declaración de inviabilidad realizada por este directorio en mayo de 2025 fue el primer paso para transitar desde una crisis terminal hacia un nuevo modelo de relevancia nacional acorde a los tiempos actuales y con sostenibilidad futura”, afirmó.

Hacia el final, el directivo enfatizó en la necesidad de considerar un nuevo modelo para TVN, el cual considerere, como punto de partida, "que las nuevas generaciones ya no se relacionan con los medios de manera lineal ni exclusivamente a través de la televisión tradicional (...). Esta transformación en la que TVN ha venido avanzando no implica abandonar la misión pública, sino precisamente actualizar la manera de cumplirla", afirmó.