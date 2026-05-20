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Agro valora ajustes ministeriales y hace gesto a Arrau: "Conoce de primera fuente la realidad del mundo rural"

Antonio Walker, presidente de la SNA, deseó que el cambio de gabinete "permita al gobierno acelerar el cumplimiento de sus compromisos, especialmente en materia de seguridad".

Por: Valeria Ibarra

Publicado: Martes 19 de mayo de 2026 a las 21:05 hrs.

Cambio de gabinete Kast José Antonio Kast gobierno Agricultura SNA Valeria Ibarra
<p>Agro valora ajustes ministeriales y hace gesto a Arrau: "Conoce de primera fuente la realidad del mundo rural"</p>

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