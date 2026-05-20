Agro valora ajustes ministeriales y hace gesto a Arrau: "Conoce de primera fuente la realidad del mundo rural"

El primer gremio empresarial en salir a opinar sobre el cambio de gabinete fue el agro. El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, valoró que se hicieran los ajustes ministeriales y manifestó su deseo de que el nuevo diseño "permita al gobierno acelerar el cumplimiento de sus compromisos, especialmente en materia de seguridad, donde el país necesita decisiones firmes, gestión eficaz y resultados concretos".

El exministro señaló que "valoramos que el Presidente haya realizado este ajuste para fortalecer su equipo y dar una señal de conducción y confianza a la ciudadanía" y enfatizó que "Chile necesita volver a dar señales claras de orden, estabilidad y certeza para retomar las inversiones y recuperar el dinamismo económico".

Por lo mismo, le deseó éxito a los ministros en esta nueva etapa, especialmente a Martín Arrau en Seguridad, cartera a la que ingresó tras liderar Obras Públicas. Walker destacó que dicho ministro es "un agricultor que conoce de primera fuente la realidad del mundo rural, donde la delincuencia y el crimen organizado han golpeado con fuerza a comunidades y productores".