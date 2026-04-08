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"Nos prometieron herramientas que hasta hoy no existen”: camioneros emplazan al Gobierno por inminente alza de precio del diésel

El gremio transportista aseguró que, de no tener soluciones, “cualquier nuevo aumento en el precio del diésel hará inevitable una movilización nacional”.

Por: José Vásquez

Publicado: Miércoles 8 de abril de 2026 a las 19:45 hrs.

Paro de camioneros Camioneros alza combustible Hacienda
<p>"Nos prometieron herramientas que hasta hoy no existen”: camioneros emplazan al Gobierno por inminente alza de precio del diésel</p>

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