Quiroz prepara plan para vender propiedades fiscales y utilizar esos recursos para recomponer los fondos soberanos de Chile

El ministro de Hacienda había señalado el martes que existen cerca de 1.200 inmuebles mal utilizados o abandonados que son propiedad del Estado, y que se podían allegar recursos por entre US$ 200 millones y US$ 300 millones con su enajenación.

La comisión de Hacienda del Senado fue la instancia escogida por el ministro del ramo, Jorge Quiroz, para anticiparle a parlamentarios uno de los planes que está preparando para engrosar los fondos soberanos.

Hoy, instrumentos como el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) representan el equivalente a apenas un 1% del Producto Interno Bruto (PIB), en circunstancias de que en la crisis financiera global de 2008 dicha proporción ascendía a cerca de 14% del tamaño de la economía.

Con esto en mente, el titular de las finanzas públicas informó hoy a los senadores de la citada instancia que prepara un programa con el que busca engrosar el tamaño del FEES, que a diciembre del 2025 totalizaba apenas US$ 3.889 millones.

Así, especificó que se analizará el portafolio total de activos que posee hoy el Estado de Chile, en especial los inmobiliarios y bienes raíces, para analizar su potencial enajenación y, de esta manera, destinar estos recursos para inyectarlos al FEES.

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Según explicó ante los parlamentarios, la dificultad de registrar superávits en las operaciones del sector público complejizan la tarea de destinar esos recursos a los fondos soberanos, por lo que se optará por enajenar ciertos activos menos líquidos en posesión del Estado -como terrenos y propiedades- para convertirse en activos más líquidos, invertidos en el FEES o en el otro fondo soberano de tamaño del Fisco: el Fondo de Reserva de Pensiones (FRP).

"Avanzar en la recomposición de los fondos soberanos es una tarea bien compleja, porque si se van a restituir los fondos soberanos, uno necesita no solo ir reduciendo el déficit, sino que necesita superávit y darle la vuelta a la tendencia al déficit. Ya es complejo generar superávit. Es aún más complejo y en esa materia un tema que nosotros vamos a trabajar, y quiero adelantarles, es mirar el portafolio completo del Gobierno de otra manera, porque el Estado de Chile tiene un portafolio de distintos activos, y cuando hablamos de recuperar el Fondo de Estabilización Económico y Social estamos hablando de recuperar esa parte del portafolio que es líquida, que está en instrumentos que es de fácil liquidación, y eso significa que a lo mejor hay otros activos no líquidos que tenemos que convertirlos en líquidos", dijo el secretario de Estado.

De hecho, planteó que hay terrenos de propiedad del Estado -en algunos casos, por 150 años- que no están siendo utilizados y que podrían destinarse a desarrollos inmobiliarios. Agregó que cerca de un tercio de la zona norte y otro tercio de la sur corresponden a territorio en posesión del Estado de Chile.

El secretario de Estado planteó que incluso se puede pensar en enajenar terrenos para destinarlos al desarrollo de la industria minera.

"Vamos a tener un desarrollo muy grande y -en un minuto- tal vez pensar en torno al desarrollo minero cómo uno va como Estado vendiendo ciertos activos y va convirtiendo esos activos no para gastárselos, sino que para ir reconstituyendo este fondo del Estado", manifestó.

"Estamos en un mundo geopolítico mucho más complejo y esas transformaciones de activos, desde ilíquidos a líquidos y que hay que ir de a poco haciéndolo, hay que hacerlo con planificación, con consenso, con acuerdos, con las regiones. Estas cosas funcionan cuando hay acuerdos con los municipios, con las comunas, haciendo de a poco e ir aprendiendo de las experiencias, pero irlo haciendo durante los períodos positivos, que es cuando se puede hacer", adelantó.

Propiedades como herencia

Ya este martes en un seminario de la Sofofa y la UDD, el ministro de Hacienda había adelantado que el Ejecutivo buscaba desprenderse de herencias vacantes en el sector público que se traducen en inmuebles abandonados o utilizados por funcionarios públicos.

En principio, habló de 1.200 inmuebles.

"Las vamos a vender todas. Ahí hay unos US$ 200 millones, US$ 300 millones de recaudación. Está lleno de bienes. Los ministerios, las reparticiones, incluso algunos refugios en La Parva de ministerios. Los vamos a vender. Vamos a recuperar el principio ético, porque esto ya no es solamente economía. Aquí hay un principio ético del manejo de la Hacienda Pública, el celo en el manejo de la Hacienda Pública, el celo que estamos administrando dinero de otros, dineros de todos los chilenos. Cada lápiz que se toma, cada luz que se apaga, cada viaje que se toma, es plata de todos los chilenos. Y ese es el sentido republicano, en un sentido amplio no político, que debemos recuperar. Y eso es gestión, pero es gestión con ética", manifestó.

Una "pandemia fiscal"

Quiroz compartió comisión con la presidenta del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), Paula Benavides, instancia en la que reforzó su discurso respecto al estado de estrechez con que recibió las arcas públicas.

Junto con señalar que incumplir la meta fiscal por tres años consecutivos, como ocurrió entre 2023 y 2025, "no es el manejo que queremos tener", el ministro ratificó que tendrán "extremo celo" en el manejo de la caja fiscal.

Así, señaló que el recorte de gasto fiscal que planean realizar, entre US$ 3.000 millones y US$ 4.000 millones para este año, se compara con los cerca de US$ 8.000 millones que implicarían un nuevo incumplimiento de la meta de este año, que el CFA estima en una brecha de 1,6% del PIB entre la meta de Hacienda (-1,1%) y lo que efectivamente ocurriría (-2,7%).

Adicionalmente, volvió sobre el debate de la caja fiscal, señalando que al 11 de marzo ya se había emitido el equivalente a un 37% de la autorización de deuda para este año, recogiendo el planteamiento del CFA de que el Fisco este año ha colocado deuda a un mayor ritmo incluso que en los años de pandemia.

"En 2025 no huno una pandemia ni una crisis internacional. Y subió el precio del cobre. (...) El año 2025 la economía internacional creció fuertemente. Y lo que recibimos de herencia es una caja en cero que obliga a endeudarse rápidamente. Respecto al cupo anual autorizado el año 2026, a niveles que superan el ritmo del cual hubo que endeudarse a la misma fecha durante la pandemia. Fiscalmente, estamos heredando una pandemia", alertó Quiroz.

El mensaje del CFA

Por su parte, Benavides señaló en la comisión que la posición fiscal de Chile se ha venido deteriorando de forma paulatina y persistente desde 2008, enfrentando hoy una situación de "estrés fiscal" que se ha prolongado y profundizado en los últimos años, con nulas holguras en el mediano plazo; un nivel de deuda bruta muy cerca del umbral definido como prudente y fondos soberanos en niveles "muy inferiores" a los recomendados por organismos internacionales.

"Estamos en el momento de ejecutar medidas que aún pueden ser realizadas de forma planificada y ordenada”, dijo la economista ante los parlamentarios.

Así, Benavides recalcó que la sostenibilidad fiscal juega un rol central para asegurar y mejorar el bienestar de la población, ya que entre otros aspectos se relaciona con un crecimiento económico inclusivo y con volatilidad acotada; una inflación baja y estable; la sostenibilidad de las políticas sociales; disposición de fondos soberanos para afrontar shocks transitorios adversos de gran magnitud; y acceso a financiamiento a costos razonables.

"En caso de que la senda de consolidación fiscal se siga postergando, nos podríamos quedar sin espacios para absorber shocks adversos a nivel global, con impactos en el empleo, la inflación y la sostenibilidad de políticas públicas”, manifestó.

En este contexto, sostuvo que “es imprescindible construir un diagnóstico común acerca de nuestra situación fiscal actual y, sobre esa base, generar un acuerdo amplio en pos de la sostenibilidad fiscal que se materialice y se concrete en las decisiones que adopte en el futuro tanto el Ejecutivo como el Legislativo”.