“Una verdadera camisa de fuerza”: ministro Poduje arremete contra industria sanitaria y adelanta proyecto de ley para corregir distorsiones en el mercado

Además, el titular de Vivienda adelantó que buscará ampliar el Fogaes, duplicando los subsidios disponibles, y poner en marcha nuevos programas habitacionales.

Una nueva presentación realizó el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, ante el Congreso, esta vez frente al Senado, instancia en la que profundizó los principales lineamientos que marcarán la gestión de la cartera en los próximos años.

Durante su exposición, el secretario de Estado reiteró que uno de los ejes centrales será enfrentar el déficit habitacional y el alto costo de acceso a la vivienda, delineando una serie de medidas orientadas a aumentar la oferta y acelerar los procesos.

Entre ellas, destacó la intención de ampliar el Fondo de Garantías Especiales (Fogaes), también conocido como Ley de Subsidio al Dividendo. Actualmente, el programa contempla 50 mil subsidios -ya agotados-, pero el Ejecutivo busca duplicar esa cifra hasta los 100 mil, sin descartar una expansión adicional en el futuro.

En paralelo, Poduje aseguró que se mantendrán los programas habitacionales vigentes, aunque con ajustes y la incorporación de nuevas iniciativas. En esa línea, anunció la reactivación de un modelo inspirado en la histórica “Operación Sitio”, impulsada durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva, que busca facilitar el acceso a terrenos para la construcción de viviendas.

Como parte de esta estrategia, el ministro adelantó que se instruirá que terrenos fiscales en desuso, administrados por Bienes Nacionales, sean traspasados a programas de subsidio habitacional.

Asimismo, dio a conocer nuevos instrumentos, entre ellos el programa DS1049, que permitirá entregar primero un terreno con subsidio a las familias para que posteriormente puedan construir su vivienda. “Con eso vamos a bajar la lista de espera. Van a esperar su casa con algo concreto”, explicó.

A esto se suma el programa DS1001, orientado a ampliar la disponibilidad de terrenos, con el objetivo de adjudicar paños de mayor tamaño a familias más numerosas.

El nudo de las sanitarias

Pese a estos anuncios, el ministro advirtió que existe un obstáculo estructural que hoy limita la política habitacional: la cobertura de las empresas sanitarias.

“Hoy las sanitarias definen la política habitacional del país, esa es la realidad”, afirmó.

Según detalló, actualmente solo el 37% del suelo en regiones se encuentra dentro del territorio operacional de estas compañías, dejando una amplia proporción fuera de su alcance. A su juicio, resolver esta brecha permitiría duplicar la capacidad de construcción de viviendas.

“Si resolvemos este problema, podemos pasar de 200 mil a 400 mil viviendas. Hoy existe una verdadera camisa de fuerza, con cobros monopólicos que deben corregirse. De lo contrario, terminaremos pagando tres veces más y enfrentando retrasos de años por conexiones sanitarias”, advirtió.

En ese contexto, el ministro precisó que se encuentran preparando un proyecto de ley que buscará, entre otros puntos, establecer la obligatoriedad de que los límites operacionales de las sanitarias coincidan con los límites urbanos en todas las ciudades del país.

Asimismo, apuntará a ordenar el esquema de financiamiento de las obras sanitarias, de modo que las inversiones realizadas por las empresas en materia habitacional se incorporen a la tarifa conforme a los procesos tarifarios regulados, evitando cobros discrecionales o definidos de manera unilateral.

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Presión fiscal y otras prioridades

En otro ámbito, el titular de Vivienda abordó la compleja situación financiera heredada por la cartera, marcada por deudas de arrastre que alcanzan el 97% del presupuesto.

Ante ello, señaló que se encuentran en conversaciones con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, con el fin de flexibilizar el recorte presupuestario de 3%. De mantenerse, advirtió, el Ministerio podría enfrentar estrechez de recursos durante 2026.

Finalmente, Poduje indicó que el Gobierno continuará impulsando la recuperación de barrios críticos afectados por la delincuencia, además de acelerar los procesos de reconstrucción tras distintos siniestros, entre otras líneas de acción.