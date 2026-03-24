Louis de Grange sobre conductores de aplicación: "No hay una política especial"

En conversación con el medio ADN, el jefe de cartera respondió algunas de las preguntas que han surgido luego de los anuncios de alza en precios de combustibles anunciado este lunes por el Ministerio de Hacienda.

Desde altas horas de la mañana de este martes, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, comenzó a ser consultado por los eventuales efectos que podrían traer consigo las medidas que este lunes anunció el ministerio de Hacienda sobre el alza en el precio de combustible en Chile, producto del conflicto que hoy se vive en Medio Oriente.

“Acá hay una crisis internacional histórica, a nivel de precios del petróleo, que afecta no solo a Chile, sino a muchísimos otros países”, enfatizó el jefe de cartera en Radio ADN. Y afirmó que “estamos haciendo un esfuerzo enorme como país con prácticamente sin recursos, porque recibimos la Caja como gobierno, sin los recursos necesarios para, por ejemplo, enfrentar este tipo de situaciones”.

Sobre el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustible -cuyo funcionamiento se mantiene con normalidad tras de los anuncios- declaró que sus variaciones fueron “permanentemente negativas” y que “en vez de transformarse en un mecanismo de estabilización de precios, que su definición, se transforma en un mecanismo de subsidio de los combustibles, lo que es un error conceptual”.

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Medidas específicas

Sobre la medida anunciada de subvención de $ 100 mil mensuales para taxis y taxis colectivos mientras dure la contingencia (hasta seis meses) -que tiene pendiente su tramitación en el Congreso- el jefe de la cartera aclaró que el bono será por vehículo, y que este será entregado eventualmente a quienes estén dentro del Registro Nacional de Taxis de la cada Seremi.

En cuando a los detalles de la inscripción y respectivas fechas de pago del bono, el jefe de cartera afirmó que aún “hay que hacer una gestión que se les va a informar a la brevedad cuando ya esté aprobado el proyecto, porque una vez esté aprobado el proyecto por el Congreso, puede hacer las gestiones desde las distintas Seremis a nivel nacional. Es un trámite que no es automático, pero sí va a ser bastante diligente. Va a ser bastante rápido. En términos simples”.

Consultado por las eventuales alzas en los buses -que gremios han manifestado que podrían subir $ 2.000 por cada $ 100 de alza- De Grange afirmó que las medidas impulsadas por el gobierno tienen como objetivo “proteger a los más vulnerables” y que, por tanto, las medidas afectarán -en diferente medida- a gran parte de la población. “Esperemos que no sea tanto tiempo. En ese sentido, yo estoy optimista por las últimas señales, tanto el precio del dólar, el precio del petróleo, y los anuncios que han hecho los países productores de petróleo”.

Además, el ministro fue consultado por los efectos de las medidas en la inflación, a lo que el jefe de cartera constató que “por supuesto que va a existir una inflación, como ocurre cada vez que hay crisis internacional”, y que “espera que esta “sea menos del 1,5%".

En cuanto a los conductores de aplicación –como Uber, Cabify o DiDi– afirmó que para ellos “no hay una política especial”, y que, por tanto, las medidas les afectarán igual quienes tienen un vehículo particular. “Muchas personas, muchos conductores de la app entran y salen, a veces lo usan como auto propio para movilizar personas, por lo tanto es muchísimo más complejo también de administrar, pero va a recaer en parte de todos nosotros una proporción del alza de los precios. Eso es inevitable”.