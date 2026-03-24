Cabify, DiDi y Uber salen a contener impacto por alza de combustibles: absorberán costos, bajarán comisiones y ajustarán tarifas
Tras histórico aumento del precio de los combustibles, las plataformas de movilidad activaron planes para mitigar el efecto en sus conductores y usuarios.
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El inminente incremento en el precio de los combustibles, anunciado por el Gobierno tras la modificación del Mepco, generó reacciones en distintos sectores. En ese contexto, Cabify informó que, tras sostener reuniones internas, decidió absorber el 100% del impacto previsto para sus conductores.
Para ello, la plataforma implementará un suplemento de $ 50 por kilómetro recorrido en cada viaje, beneficio que se aplicará directamente a quienes operan a través de la aplicación. Asimismo, anunció una actualización en las condiciones de Cabify Stars, su programa de fidelización para conductores, el cual actualmente ofrece los mayores descuentos en combustibles dentro de la compañía.
Adicionalmente, Cabify garantizará un ingreso de $ 800 por kilómetro recorrido para los conductores que pertenezcan a la categoría Platino del programa.
En detalle, los descuentos en combustible variarán según el nivel dentro de Cabify Stars: la categoría platino accederá a un beneficio de $ 200 por litro; oro, $ 75 por litro; plata, $ 50 por litro; y bronce, $ 15 por litro.
La compañía precisó que este beneficio contempla un límite de hasta seis cargas mensuales, además de otras 15 cargas adicionales de $ 15 por litro disponibles para todas las categorías.
Rebaja de comisiones
Por su parte, DiDi anunció tres medidas para aplacar el impacto del alza de los combustibles, con foco en conductores y usuarios del servicio.
La primera medida será que la plataforma bajará su comisión al 10% para conductores en la Región Metropolitana, Valparaíso, Concepción, Talca, La Serena y Rancagua, "absorbiendo parte importante del aumento de costos".
DiDi señaló que también ajustarán la tarifa de los viajes, con el objetivo de considerar el mayor costo por combustible, pero al mismo tiempo activará cupones de hasta 25% de descuento para usuarios a nivel nacional, financiados por la empresa y sin afectar las ganancias de los conductores.
Por último, señalaron que estarán monitoreando constantemente el impacto del alza "para seguir ajustando tarifas y resguardar tanto a conductores como a usuarios".
Desde Uber, en tanto, señalaron que buscarán asegurar que el alza anunciada en los precios de los combustibles no se traspase directamente ni a los usuarios ni a los socios conductores.
Para ello, recalcaron que están trabajando en una serie de medidas que serán anunciadas en los próximos días, entre las que se encuentran una rebaja de comisiones, descuentos para usuarios y un incremento de los descuentos en bencina para socios conductores en estaciones Aramco.
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