Cabify, DiDi y Uber salen a contener impacto por alza de combustibles: absorberán costos, bajarán comisiones y ajustarán tarifas

Tras histórico aumento del precio de los combustibles, las plataformas de movilidad activaron planes para mitigar el efecto en sus conductores y usuarios.

El inminente incremento en el precio de los combustibles, anunciado por el Gobierno tras la modificación del Mepco, generó reacciones en distintos sectores. En ese contexto, Cabify informó que, tras sostener reuniones internas, decidió absorber el 100% del impacto previsto para sus conductores.

Para ello, la plataforma implementará un suplemento de $ 50 por kilómetro recorrido en cada viaje, beneficio que se aplicará directamente a quienes operan a través de la aplicación. Asimismo, anunció una actualización en las condiciones de Cabify Stars, su programa de fidelización para conductores, el cual actualmente ofrece los mayores descuentos en combustibles dentro de la compañía.

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Adicionalmente, Cabify garantizará un ingreso de $ 800 por kilómetro recorrido para los conductores que pertenezcan a la categoría Platino del programa.

En detalle, los descuentos en combustible variarán según el nivel dentro de Cabify Stars: la categoría platino accederá a un beneficio de $ 200 por litro; oro, $ 75 por litro; plata, $ 50 por litro; y bronce, $ 15 por litro.

La compañía precisó que este beneficio contempla un límite de hasta seis cargas mensuales, además de otras 15 cargas adicionales de $ 15 por litro disponibles para todas las categorías.

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Rebaja de comisiones