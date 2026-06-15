SEA rechaza recurso contra proyecto de Dreams en Talca y despeja camino a apertura en noviembre

La Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental declaró inadmisible la acción presentada por el director de la sociedad que opera el actual casino de la ciudad, con lo que el Parque Ferial del Maule -con un 75% de avance- consolida su tramitación y se acerca a su inauguración.

El proyecto Parque Ferial del Maule sorteó otro obstáculo legal. La Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) declaró inadmisible el recurso extraordinario de revisión que buscaba dejar sin efecto la Consulta de Pertinencia favorable emitida para la iniciativa impulsada por Dreams en Talca, con lo que la autoridad ambiental despejó una nueva arista de un conflicto que ya acumula años de litigios cruzados.

La resolución, dictada el 10 de junio, rechazó la presentación de Rodrigo González Ormazábal -director de la sociedad que actualmente opera el casino de Talca- quien solicitaba revertir el pronunciamiento emitido por el SEA en junio de 2025 respecto de la consulta de pertinencia del proyecto "Modificación Parque Ferial AGAC".

En su análisis, el organismo concluyó que no existió un error de hecho atribuible al servicio, requisito indispensable para que este tipo de recursos prosperen. Además, precisó que las consultas de pertinencia son opiniones técnicas -no autorizaciones ambientales ni actos de fiscalización- y que los antecedentes invocados por el recurrente corresponden a materias de competencia de la Superintendencia del Medio Ambiente, no del SEA.

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El trasfondo del conflicto

Pedro Moya, abogado de Dreams en las causas vinculadas al proyecto, no escatimó en señalar que "quien ha impulsado esta acción es el director de la sociedad que actualmente explota el casino de Talca, cuya operación se mantendrá vigente hasta la entrada en funcionamiento del nuevo recinto".

No es el primer frente que el proyecto ha debido enfrentar. Moya recordó que durante los últimos años la iniciativa fue objeto de distintos cuestionamientos -algunos canalizados a través de la Corporación Bioecoterra- y que en todos los casos las autoridades competentes los descartaron.

La Superintendencia del Medio Ambiente también desestimó previamente las denuncias presentadas contra el Parque Ferial, concluyendo que no existían incumplimientos ambientales ni antecedentes de daño ambiental.

Avance en obra

Mientras se acumulan y resuelven los litigios, las obras siguen su curso. El proyecto registra un 75% de avance y estima su apertura para noviembre de 2026.

El recinto se emplaza en el histórico terreno de la Asociación Gremial Agrícola Central (AGAC) en Talca, y contempla un centro de convenciones, restaurantes, sala de juegos, áreas verdes y espacios para ferias, exposiciones y actividades culturales.

Con más de 7.600 metros cuadrados construidos, la iniciativa apunta a convertirse en un polo de turismo y desarrollo económico para la Región del Maule, relevando la vocación ferial que el recinto ha sostenido por más de cinco décadas.