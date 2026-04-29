Dreams agranda su mesa directiva y anuncia tres nuevos aterrizajes
Se trata de Janet Awad Pérez, Roberta Valenca y Gonzalo Somoza, que pasarán a integrar el directorio junto a Enrique Cibié, Francisco Lepeley y Claudio Fischer.
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Nuevos aterrizajes en el directorio de Dreams se concretaron en su junta de accionistas 2026. Se trata de tres nuevos miembros que integrarán la mesa que –a la fecha– componían Enrique Cibié, Francisco Lepeley y Claudio Fischer, como presidente. Se trata de Janet Awad Pérez, Roberta Valenca y Gonzalo Somoza.
Los tres nuevos directivos aterrizan en Dreams con resultados financieros mejores a los de 2024. En 2025, la operadora reportó la segunda mayor utilidad en su historia, alcanzando $24.888,4 millones, un 20,7% más que en 2024.
Como contexto, no obstante, hoy la firma se encuentra dentro de un proceso judicial por presunta colusión junto a Marina del Sol y Enjoy. El juicio, según lo mandatado por el Tribunal Constitucional, podría reactivarse en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).
Los tres respectivos nuevos perfiles acumulan experiencia en los sectores de retail, consumo y los gremios. Awad, por su lado, es ingeniera comercial de la Universidad de Chile y, según la describió Dreams, “cuenta con más de dos décadas de experiencia en alta dirección, destacando su paso por Sodexo, donde lideró la operación en Chile y posteriormente la estrategia regional en Latinoamérica”. La ingeniera, vale decir, hoy también figura como candidata para el directorio de Camanchaca.
Roberta Valenca, en tanto, cuenta con estudios en la Universidad Federal de Pernambuco, Brasil, y en la Universidad de Harvard. “Ha desarrollado una sólida carrera en la industria de consumo masivo, con posiciones de liderazgo en compañías como Unilever (durante ocho años) y The Coca-Cola Company (17), donde fue la primera mujer en asumir la gerencia general para Chile, Bolivia y Paraguay”, detalló Dreams.
Hoy, además, se desempeña como presidenta de la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio (AmChamChile).
El ex CEO de Falabella también se registra en la lista. Ingeniero industrial del Instituto Tecnológico de Buenos Aires con un MBA en el MIT Sloan School of Management, Gonzalo Somoza, cuenta con experiencia profesional que –según afirmó Dreams– “se enfoca en la gestión de operaciones complejas, expansión internacional y, más recientemente, en la creación de negocios digitales”.
Según su perfil de LinkedIn, hoy también integra las mesas de Castaño, Starken, Wenco y Almacenes Siman.
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