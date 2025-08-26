Dreams inicia obras de un nuevo casino en Talca en terrenos de la ex Fital: planea abrir sus puertas en noviembre de 2026

El centro de entretenimiento considera US$21 millones de inversión y contempla un casino, boulevard gastronómico, tiendas, museo, anfiteatro, juegos infantiles y salones para espectáculos y convenciones.

La operadora de casino Dreams, ligada al empresario Claudio Fischer, inició la construcción de su nuevo centro de entretención y casino en Talca, proyecto que contempla una inversión de US$ 21 millones. La compañía estima que el complejo abrirá sus puertas en noviembre de 2026, una vez finalizado el proceso de obras y habilitación.

El recinto, que se emplazará en los terrenos de la ex Fital en el tradicional espacio junto a la Alameda cerca del río Claro, considera una superficie de 7 mil metros cuadrados y contempla un casino, boulevard gastronómico, tiendas, museo, anfiteatro, juegos infantiles y salones para espectáculos y convenciones. La propuesta arquitectónica estuvo a cargo del galardonado Juan Sabbagh.

Según Dreams, el proyecto generará más de 500 empleos directos durante su construcción y, una vez en operación, cientos de puestos de trabajo permanentes. Además, aportará alrededor de $ 3.300 millones anuales a la economía regional a través de impuestos y su oferta de servicios.

"Estamos dando un paso decisivo con la puesta en marcha de este proyecto, que no solo busca transformar un espacio icónico de Talca, sino también generar oportunidades para el talento local", señaló Dreams en un comunicado.

Este nuevo complejo busca convertirse en un espacio urbano moderno, inclusivo y sustentable, potenciando a Talca como capital regional, con una infraestructura de primer nivel y proyección nacional, dijo la operadora de casinos.