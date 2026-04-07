Los sueldos de los trabajadores cumplieron tres años creciendo por sobre la inflación
De acuerdo a los datos del INE, el Índice Real de Remuneraciones -que mide la evolución de las remuneraciones menos la inflación- acumula 36 meses en terreno positivo, desde abril de 2023.
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Ad portas de que este miércoles se dé a conocer un nuevo dato de inflación para el mes de marzo, el primero tras el inicio de la guerra en Medio Oriente, este martes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) actualizó los Índices Nominales de Remuneraciones (IR) y de Costos Laborales (ICL), los cuales registraron alzas en doce meses de 5,1% y 6%, respectivamente.
Por sector económico, comercio, construcción y la industria manufacturera fueron los rubros que anotaron las mayores incidencias anuales positivas en ambos indicadores.
El Índice Real de Remuneraciones -que mide la evolución de las remuneraciones menos la inflación- creció 2,7% en doce meses, anotando así una variación de 0,4% en lo que va del año. Con este dato, el indicador acumula 36 meses en terreno positivo, desde abril de 2023.
La remuneración media por hora ordinaria se situó en $ 7.235, anotando un alza interanual de 6%. Para las mujeres, el valor alcanzó $ 7.044, lo que significó una variación anual de 6,4%; mientras que para los hombres se situó en $ 7.411, registrando un aumento de 5,7% en el mismo período.
El costo laboral medio por hora total fue $ 8.281, consignando un crecimiento de 6,6% en doce meses. Este valor se ubicó en $ 8.042 para las mujeres, con un alza de 7,1%, y en $ 8.501 para los hombres, con un aumento de 6,2% en el mismo período.
La brecha de género de la remuneración media por hora ordinaria fue -4,9%; mientras que la del costo laboral medio por hora total fue -5,4%.
Avisos laborales
En la otra vereda, una caída de 4,3% anotó el Índice de Avisos Laborales de Internet (IALI) durante marzo de este año frente al mismo período de 2025, según informó hoy el Banco Central. Con este resultado, ya son seis los meses en rojo que anota el indicador.
El IALI -que se actualiza los días 7 de cada mes- corresponde al promedio simple de los avisos publicados en los principales portales de empleo web en Chile, con cobertura a nivel nacional.
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