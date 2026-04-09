Elecmetal inaugurará planta en Indonesia y celebra el uso de sus piezas en la misión Artemis II a la Luna

En su junta de accionistas, la firma destacó el positivo desempeño del año 2025 en un entorno “particularmente desafiante”.

Mientras el mundo sigue atento al viaje de la misión Artemis II a la Luna, desde Chile una compañía mira el nuevo hito de la humanidad también como propio. Se trata de ME Elecmetal, empresa metalúrgica con foco en la minería -ligada a Grupo DF-, pero que desde hace más de dos décadas es también proveedora de la NASA y fue clave en el lanzamiento de la nave tripulada que ya emprende el regreso a la Tierra.

Así lo reveló y celebró el presidente de la firma, Baltazar Sánchez, durante la junta de accionistas realizada este miércoles.

“El 2025 tuvimos un requerimiento de piezas por parte de la NASA y la filial ME Global, en EEUU, fabricó las zapatas para las orugas del carro de transporte del cohete, desde el hangar hacia la plataforma de lanzamiento”, contó a los inversionistas y destacó que en 2003 la firma ya había elaborado los mismos elementos para la agencia aeroespacial.

Las zapatas de oruga fabricadas con el acero de Elecmetal son pequeñas placas metálicas que, una atornillada a la otra, conforman la cadena del tren de rodaje de maquinaria pesada. En otras palabras: las mega cadenas que excavadoras y bulldozers llevan en vez de ruedas.

De ahí el orgullo de Sánchez, porque si estas piezas suelen resistir pesos por sobre las 100 toneladas, lo del Artemis II marca un récord. “El carro de transporte sostenido por las zapatas fabricadas por Elecmetal es el vehículo más pesado del mundo, transportando un peso total de 8.165 toneladas”, detalló el presidente de la compañía de 109 años de historia.

“Nos enorgullece ser proveedores de largo plazo de la NASA, lo cual representa un certificado de calidad que implica un altísimo nivel de exigencia”, agregó. Artemis II, que viaja en la cápsula Orión desde su lanzamiento desde Florida la semana pasada, tiene previsto amerizar frente a la costa del sur de California mañana viernes por la tarde tras haber llegado a la Luna esta semana.

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Nueva planta en Indonesia

En su presentación, Sánchez también destacó lo que será un nuevo hito para la firma.

“En 2025, la compañía prácticamente completó la construcción de una planta de bolas de molienda en Indonesia, proyecto estratégico que permitirá fortalecer la presencia en ese mercado y en Asia, y diversificar fuentes de suministro”, sostuvo el presidente de Elecmetal.

El directivo confirmó que la próxima semana inaugurarán esta nueva planta y que inmediatamente iniciarán la producción comercial para atender a los clientesmineros.

Al respecto, el gerente general de la compañía metalúrgica, Eugenio Arteaga, detalló que en el primer trimestre se inició la marcha blanca de la planta en Indonesia, con la fabricación de las primeras bolas de molienda.

“Como mencionó anteriormente el presidente (de la compañía), la inauguración de esta planta se realizará la próxima semana, constituyendo un hito relevante en la diversificación productiva y el fortalecimiento de la presencia de la compañía en Asia”, reforzó.

Desempeño y escenario global

Durante la junta, la mesa destacó el desempeño de la empresa en 2025, cuya utilidad operacional registró un aumento de 11,3% respecto del año previo, alcanzando $ 101.996 millones.

“Este desempeño se explica por una efectiva estrategia y propuesta de valor a los clientes mineros que ha permitido capitalizar el dinamismo del sector a nivel global”, dijo Sánchez.

En un análisis al panorama externo, recordó que el año pasado “se desarrolló en un entorno particularmente desafiante, caracterizado por un crecimiento económico moderado y condiciones económico-financieras que, unidas a las tensiones geopolíticas, han configurado un entorno de persistente y creciente nivel de incertidumbre para los negocios, que hoy vemos en niveles aumentados producto de la guerra en Medio Oriente”.

A nivel local, indicó que la economía chilena sigue con un crecimiento acotado y niveles de inversión contenidos, pero resaltó que, en la actualidad, “observamos un genuino interés por revertir esta situación y avanzar en objetivos de crecimiento e inversiones, agilizando la aprobación estancada de proyectos e incentivando nuevas inversiones”.