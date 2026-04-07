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Nueva revisión a sistema de permisos y más eficiencia del gasto público: los focos de Sofofa para reactivar la economía

La presidenta del gremio, Rosario Navarro, dijo que "la nueva ley Marco de Autorizaciones Sectoriales fue un importante paso, pero aún queda trabajo pendiente para revisar de manera expedita los cerca de US$ 96.000 millones en proyectos de inversión aún en calificación ambiental".

Por: Carolina León

Publicado: Martes 7 de abril de 2026 a las 12:19 hrs.

Sofofa inversiones permisos sectoriales Permisología Carolina León
<p>Nueva revisión a sistema de permisos y más eficiencia del gasto público: los focos de Sofofa para reactivar la economía</p>

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