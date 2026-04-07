Nueva revisión a sistema de permisos y más eficiencia del gasto público: los focos de Sofofa para reactivar la economía
La presidenta del gremio, Rosario Navarro, dijo que "la nueva ley Marco de Autorizaciones Sectoriales fue un importante paso, pero aún queda trabajo pendiente para revisar de manera expedita los cerca de US$ 96.000 millones en proyectos de inversión aún en calificación ambiental".
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Con la participación de autoridades económicas, líderes empresariales y representantes del mundo académico, este martes se realizó una nueva versión del seminario “Nuevos Vientos de la Economía 2026: Ajustando el Rumbo”, organizado por la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) en conjunto con la Universidad del Desarrollo.
El encuentro, que contó con la presencia del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz y la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, comenzó con un discurso de la presidenta del gremio industrial, Rosario Navarro, en el que reiteró que el contexto internacional y local son complejos.
“En los últimos cinco años, el escenario internacional ha estado marcado por una alta incertidumbre. A comienzos de esta década, hemos enfrentado una de las crisis económicas internacionales más profundas en medio siglo, provocada inicialmente por la pandemia, seguida por un fuerte aumento de precios derivado de la guerra entre Rusia y Ucrania. Y justo cuando parecía que el panorama comenzaba a estabilizarse, nuevos conflictos en Medio Oriente han vuelto a tensionar la actividad económica global y los mercados”, dijo Navarro.
El escenario ha estado marcado por el alza sostenida en el precio del petróleo -que pasó de US$ 70 por barril a US$ 110 por barril en pocas semanas-, y que, a ojos de la dirigenta gremial, anticipa un panorama complejo para empresas y hogares.
“Si bien el contexto internacional es exigente y desafiante, debemos reconocer que hoy también seguimos enfrentando obstáculos internos. Llevamos una década con una tendencia de menos crecimiento económico, acompañado de una mayor incertidumbre regulatoria y una pérdida de dinamismo que ha afectado no solo los indicadores macroeconómicos, sino también las expectativas de la ciudadanía”, dijo, y agregó que el país lleva 38 meses consecutivos con una tasa de desempleo sobre el 8%.
Por ello, para Navarro, es crucial avanzar en medidas concretas que permitan abordar los altos niveles de carga tributaria, incertidumbre regulatoria y un sistema de permisos lento y poco predecible.
Un escenario que, desde su perspectiva, se puede abordar desde tres líneas de acción.
La primera de ellas dice relación con la modernización del sistema de permisos, con foco en simplificación, uso de tecnología e incorporación de herramientas como la inteligencia artificial para agilizar procesos y reducir la incertidumbre en proyectos de inversión.
“La nueva ley Marco de Autorizaciones Sectoriales fue un importante paso, pero aún queda trabajo pendiente para revisar de manera expedita los cerca de US$ 96.000 millones en proyectos de inversión aún en calificación ambiental. Pensamos que es imperativo el uso de tecnologías para dar celeridad y certeza al proceso”, dijo Navarro.
La segunda línea de acción apunta a una mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos. “Es urgente avanzar hacia un uso más eficiente de los recursos públicos, mediante un Estado moderno y alineado con las necesidades reales de la ciudadanía. Un déficit estructural de 3,6%, por sobre las estimaciones iniciales, resulta insostenible para un país como el nuestro”, aseguró.
El tercer eje a abordar es el fortalecimiento de la confianza institucional, promoviendo -principalmente- reglas claras.
“La evidencia muestra que las economías crecen cuando existen reglas claras, instituciones que funcionan adecuadamente y actores capaces de colaborar entre sí. Por ello, hoy más que nunca, es necesario fortalecer una mirada de largo plazo, de Estado, que trascienda los ciclos políticos y permita avanzar en acuerdos amplios en materias fundamentales para el desarrollo del país”. aseguró.
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