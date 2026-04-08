Ministro Rau sobre el proyecto de sala cuna: “No avanzar no es una opción”

En su primera exposición en el Congreso, y consultado por el recorte de 3%, el ministro del Trabajo aseguró además que el pago de pensiones no se verá afectado.

La comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados fue el debut del ministro del Trabajo, Tomás Rau en el Congreso, quien llegó a la instancia a exponer la agenda laboral de la cartera.

En una extensa intervención -en una cita que se extendió por más de dos horas-, Rau presentó un diagnóstico sobre la situación del mercado laboral chileno y las prioridades del Ejecutivo para hacerle frente.

A lo ya conocido, como los ejes del Plan de Reconstrucción, la autoridad dedicó unos minutos a aclarar algunos aspectos sobre la discusión de sala cuna y 40 horas.

Respecto del primer punto, se comprometió a avanzar en la eliminación de la desigualdad que genera el artículo 203 del Código del Trabajo -que establece que solo las empresas que contratan a 20 o más mujeres deben entregar este beneficio-, y ante los parlamentarios dijo que en este tema “no avanzar no es una opción”.

Así, indicó que buscarán una reforma que elimine dicha diferencia, pero con un financiamiento sostenible. “Estamos trabajando hoy en día sobre los aspectos que concitaron más apoyo del proyecto anterior, en diferentes alternativas de financiamiento que permitan avanzar en quitar esta discriminación del artículo 203 con sentido de realidad, sin maximalismos”, planteó.

Con relación a las 40 horas, Rau reafirmó el compromiso del gobierno con el cumplimiento del cronograma. Sin embargo, admitió que la implementación de una nueva rebaja de la jornada plantea desafíos operativos para ciertos sectores productivos y empresas, especialmente las PYME y actividades con procesos continuos, como las panaderías. Por ello, anunció que la cartera trabajará en lineamientos y medidas administrativas dentro del marco legal para facilitar la adaptación.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Recorte 3%

Consultado por la instrucción del ministro de Hacienda, de aplicar un recorte de 3% en todos los ministerios, Rau sinceró que ha sido un tema complejo. Sin embargo, recalcó a los parlamentarios que dicha instrucción no afectará el pago de pensiones.

“Sin duda, quién más que este ministro hubiese preferido enfrentar otra situación fiscal. Pero quiero que al menos tengan la tranquilidad de que este ministerio ha peleado en todas las instancias para que no se toquen los subtítulos que tienen que ver con pensiones”, dijo.

Y agregó: “Nosotros hemos dicho en Dipres, en Hacienda, que una parte importante de nuestro presupuesto son pagos de pensiones. Tenemos que cumplir la ley. Entonces esos subtítulos no están siendo afectados, en este momento, por el ajuste. Eso no quiere decir que en el futuro uno siempre está revisando elegibilidad, beneficiarios que ya no están, que si están, eso es harina de otro costal (...) Pero acá no va a haber ningún beneficiario que vea afectadas sus pensiones. Eso lo tienen bastante claro en la Dipres. Entonces, los ajustes vienen por otro lado”, planteó.