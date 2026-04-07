Cambios a exenciones, levantar secreto bancario y apoyos a PYME: las propuestas que prepara la oposición para hacer frente al proyecto misceláneo del Gobierno

Aunque lo que más ha concentrado la atención del sector es el área tributaria, están conscientes de que no tienen atribución para presentar indicaciones, pero no descartan de plano que el Ejecutivo las acepte en el marco de las negociaciones.

En el marco del proceso de articulación de la oposición, el sector definió como primer paso tener una postura común respecto del proyecto misceláneo de reactivación económico -o de "reconstrucción nacional"- que prepara el Ejecutivo de José Antonio Kast.

Esto, en el sentido de pedir al Gobierno que la iniciativa se divida en distintos proyectos, de tal manera que los cambios tributarios se tramiten por separado, puesto que constituyen una reforma estructural al sistema.

Pero, se acepte o no esta propuesta, las distintas bancadas opositoras están estudiando algunas posibilidades de perfeccionamiento de las medidas que contemplaría la normativa. Ello, conscientes de que en materia tributaria el Ejecutivo tiene iniciativa exclusiva y sólo les queda esperar que sus ideas se acepten en el marco de las negociaciones prelegislativas que encabeza el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

Tras la participación del secretario de Estado en la comisión de Hacienda, este martes, algunos sectores de la oposición se mostraron más firmes en su postura de rechazar el proyecto si se ingresa como ha trascendido, particularmente, en materia tributaria.

En este sentido, el socialista Daniel Manouchehri -quien no integra la instancia, pero asiste a las sesiones- fue enfático en que “vamos a utilizar todas las herramientas para frenar el proyecto y no se transforme en ley de la República”, puesto que el Gobierno ha dado “todas las señales” de que no lo dividirá. No obstante, si avanza su tramitación presentarán indicaciones.

Como “un mínimo para facilitar el entendimiento” con el Ejecutivo sobre la polémica iniciativa aún antes de su ingreso, es que esta se divida, señala el integrante de la comisión en representación del Frente Amplio, diputado Jorge Brito. Además, recuerda que si bien habría muchas medidas que se podrían incorporar para mejorar el proyecto en materia tributaria, “lo cierto es que muchas son de iniciativa exclusiva del Presidente”, por lo que están disponibles “para un diálogo honesto y franco con el Ejecutivo” siempre que desista de la rebaja del impuesto corporativo y la reintegración del sistema tributario.

Foco en las Pymes

En cambio, el diputado independiente Carlos Bianchi, quien representa a la bancada PPD-Independientes, no sólo afirma que la propuesta del Ejecutivo es “ideológica”, sino que acusa al ministro de Hacienda de que “miente groseramente, cuando hace ver que esta reforma es una solución inmediata a la situación económica”, por lo que su bancada está trabajando en una serie de propuestas “que sí activan la economía en el plazo inmediato”.

Una de ellas apunta a beneficiar a las PYME y Mipymes que, son las que crean más empleo y generan mayor reactivación económica, argumenta.

En concreto, la propuesta -que es una de un paquete que entregarán el viernes al Ejecutivo- apunta a, porque “la única generadora, de verdad, de empleos es la PYME”.

Pero, de paso, Bianchi instó al Gobierno a sincerar “cuánto es lo que el Estado de Chile está ganando adicional por concepto del alza de los combustibles”, sin considerar el alza del costo de la vida, que “también va a generar mayores ingresos por concepto de impuestos”.

Levantamiento del secreto bancario

Por su parte, otro integrante de la comisión de Hacienda, el diputado Boris Barrera (PC), mencionó que pedirán medidas que apunten a disminuir la evasión y elusión de las grandes empresas, así como eliminar o restringir exenciones para generar una mayor recaudación fiscal.

En esta línea coincide la Democracia Cristiana (DC) -bancada que este martes almorzó con el ministro de la Segpres José García Ruminot-, cuyo jefe de bancada, diputado Jorge Díaz, señaló que pretenden proponer que se fortalezcan las áreas de fiscalización del Servicio de Impuestos Internos (SII) y del Servicio de Aduanas, con el objetivo de disminuir la evasión.

Adicionalmente, pedirán que se incorpore al proyecto la flexibilización del levantamiento del secreto bancario, como elemento de fiscalización.

Respecto de eventuales modificaciones a la reintegración, como deslizó Quiroz este martes en un seminario de la Sofofa, Díaz dice que “sería positivo” siempre y cuando los cambios vayan en la línea de aumentar la recaudación fiscal.

Mientras que el-al que el propio titular de Hacienda aludió en su exposición en la Sofofa-, como alternativa a la rebaja del impuesto corporativo, según explicó el

El legislador añadió, además, la rebaja del impuesto a los medicamentos, reducir el IVA a la canasta básica y devolver el IVA a la vivienda vía pie para la compra.