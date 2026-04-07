Proyecto de reconstrucción: ministro de la Segpres asegura que en régimen permitirá crecer al 4%
José García Ruminot ratificó que la iniciativa no ingresará esta semana, pero afirmó que el Ejecutivo está en las “revisiones finales del texto”.
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Ante la postergación del ingreso al Parlamento del proyecto de reconstrucción nacional, por parte del Gobierno, los legisladores siguen atentos a los contenidos de la iniciativa, de los que sólo se han entregado algunos atisbos. Y mientras la oposición apunta a que la propuesta miscelánea se divida entre las medidas transitorias para la reconstrucción y la reforma tributaria, que califican de “estructural”, el ministro de la Segpres, José García Ruminot, ratificó que el proyecto no ingresará esta semana.
“Yo, veo un poco difícil que ingrese esta semana, podríamos, quizás, ingresarlo el día viernes, pero no tiene mucho sentido práctico, puesto que igualmente tenemos que esperar el día lunes para que se dé cuenta en la Cámara de Diputados o el día martes. Los proyectos no se hacen públicos, formalmente por lo menos, mientras no se dé cuenta, en este caso, en la Cámara de Diputados”, explicó García Ruminot.
Intensamente
Si bien, el secretario de Estado señaló en reiteradas ocasiones que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, es quien sabe en concreto cuándo ingresará la iniciativa, explicó que el Gobierno está trabajando “intensamente”, se están haciendo las coordinaciones necesarias y “estamos, ya, en las revisiones finales del texto”, pero los aspectos técnicos y de contenido los lleva hacienda, enfatizó, pero insistió en que espera que la iniciativa ingrese al Congreso “muy pronto”.
“Hemos dicho, reiteradamente, que para nosotros este es un proyecto estructural. Lo que buscamos a través de él es que la economía pueda crecer, no al 2%, sino que podamos al 4%, no va a ser de inmediato, no va a ser de la noche a la mañana, pero necesitamos que las bases de nuestra economía permitan crecer al 4%. Porque de esa manera vamos a tener más empleo, vamos a tener una actividad económica mucho más dinámica y también vamos a tener una recaudación tributaria que nos debiera permitir nivelar y equilibrar nuestras cuentas fiscales”, argumentó.
Violencia en educación
El ministro García se refirió al proyecto de reconstrucción luego que el Presidente Kast anunciara el ingreso de dos proyectos que abordan la violencia en la comunidad estudiantil, de los que se dio cuenta este martes en la Cámara de Diputados y que ingresaron a trámite con suma urgencia (15 días en cada cámara).
Pese a la urgencia, García Ruminot señaló que existe disposición del Gobierno a cierta flexibilidad “de ser necesario” ante la posibilidad de que en la Cámara o en el Senado se pida algún tiempo adicional para el estudio de la iniciativa.
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