Quiroz anticipa que el proyecto misceláneo de reconstrucción podría traer “más cosas” que los temas originales y reafirma que lo central es “recuperar el crecimiento”
Se espera que durante esta semana el texto, que contiene cerca de 40 medidas, sea ingresado a la Cámara de Diputados.
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El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, expuso esta mañana en el comité político en La Moneda los ejes centrales del proyecto misceláneo de "reconstrucción nacional", que se espera ingresar durante esta semana al Congreso y que contiene cerca de 40 medidas, incluida la rebaja del impuesto corporativo a las empresas.
Previo al comité político ampliado con los partidos del oficialismo y que es encabezado por el vicepresidente de la República, Claudio Alvarado, Quiroz fue consultado si las propuestas ingresarán en un solo texto o por separado: “Estamos trabajando ese tema, es un proyecto muy importante y hay que hacerlo con mucha meditación y trabajo prelegislativo”, dijo el titular de Hacienda.
Respecto a si ha cambiado el contenido del proyecto en base al anunciado originalmente, el ministro indicó que “se anunciaron temas generales que son los mismos que se mantienen, pero después uno entra más en detalles y entran más cosas, pero el tema es el mismo: recuperar el crecimiento de Chile, que es la única salida a nuestros problemas”.
El ministro de Hacienda también se refirió a las solicitudes de la oposición de separar algunas medidas del proyecto, en especial las tributarias, ante lo cual se limitó a señalar que “habrá que conversar, todo se arregla conversando”.
En desarrollo...
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