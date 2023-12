Colbún mira unos 20 países potenciales para su crecimiento internacional y sincera expectativas sobre proyectos que buscan fomentar la inversión

Los planes de crecimiento y las intenciones de internacionalización fueron parte relevante de la extensa jornada que desarrolló Colbún el jueves pasado en el marco del Día del Inversionista 2023. Incluso, esta última materia, fue una de las más consultadas por los asistentes.

“Esto todavía es work in progress, pero esperamos que el 2030 tengamos ya un par de geografías adicionales a Chile y Perú, donde realmente podamos poner en valor todo lo que hemos estado hablando hasta la fecha y finalmente negocios nuevos”, indicó ese día el CEO de la eléctrica de la familia Matte, José Ignacio Escobar.

Escobar detalló en la cita que no creen que puedan competir en “portafolios gigantescos que se lanzan" y agregó que "estamos buscando oportunidades más de nicho, compañías medianas”.

Tras su presentación, consultado por DF, Escobar dio más luces respecto a esas tratativas. Comentó que se han tomado bastante tiempo porque quieren hacerlo bien, dimensionando cuáles son las condiciones de rayado de cancha que se requieren en términos de tamaño de país, perspectivas de crecimiento, si hay o no un compromiso de energía renovable y el tipo de oportunidades que hay en la zona. "Todo ese screening nos ha permitido tener por lo menos unos 20 países potenciales que esperamos que ya durante el primer semestre del próximo año se pueda ir reduciendo hasta ya tener tres o cuatro geografías", adelantó.

Si bien declinó referirse al continente que están mirando, indicó que hay países en América, Europa y Oceanía. "Tenemos la fortuna que hoy las comunicaciones, los viajes, todo te permite realmente barrer todo el mundo. Y en ese barrido estamos todavía acotando y filtrando, con mucha ayuda también de bancos internacionales, de consultores internacionales, etc. No tenemos apuro al respecto. Queremos hacerlo bien. No tenemos capacidad de ir a 20 países, por lo que uno o dos países que elijamos adicionales a Chile y Perú, los vamos a elegir con pinzas y nos vamos a tomar el tiempo para tomar una buena decisión", reflexionó.

De hecho, en Perú están evaluando una cartera de al menos seis proyectos de energía renovable que involucran una cartera potencial de 1.900 MW. Al respecto, Escobar reafirmó que se mantiene esa expectativa y que están avanzando. "Son proyectos que tienen muy buen recurso y lo estamos madurando en las distintas etapas de desarrollo y, en paralelo, a la espera de buscar compromisos comerciales que permitan agilizar y ya construir los proyectos", precisó.

¿De qué depende que se pueda apostar efectivamente a esta cartera? El ejecutivo indicó: "Un poco parecido a Chile. Creo que el complemento de gas muy eficiente, muy flexible con renovables, te da la mejor combinación económica para contratar a clientes, como digo, energía segura, sostenible y eficiente. Ya estamos buscando esa combinación. Estamos buscando oportunidades comerciales que nos permitan tener la certeza (...)".

Una etapa de más largo plazo fijó Colbún para las iniciativas en desalación e hidrógeno verde. La idea es que entre 2029-2030 debieran estar los primeros proyectos operando. Lo anterior, calculando el proceso de obtención de permisos y la tramitación ambiental. Según explicó al ser consultado, son proyectos que en siete u ocho años más estarán recién viendo la luz, pero son iniciativas que ya tendrán claro quién comprará ese amoniaco o el hidrógeno.

"Por eso que estamos trabajando con Sumitomo para el caso de los proyectos de hidrógeno y amoniaco. Y, en el caso de la desalación, estamos trabajando desde distribuidoras de agua de distintas ciudades, empresas mineras u otro tipo de clientes. Esperamos tener novedades los próximos años ya de proyectos concretos que van a materializarse hacia fines de esta década", recalcó.

En ese sentido, Escobar sostiene que la agresividad de la apuesta está acorde a la capacidad de financiamiento de esa propuesta. Por lo tanto, recalca, "nos parece que es responsablemente agresiva, por decirlo así". "Creemos que el portafolio que hoy mostramos de oportunidades en agua y en hidrógeno responde a nuestra agenda estratégica y sobre todo a la escala de los proyectos que Colbún puede acometer dentro de estos años", afirmó.

Lento avance regulatorio

A la espera del ingreso del proyecto de estabilización de tarifas eléctricas y las indicaciones que permitirían viabilizar el articulado de transición energética, consultado por la lenta marcha de la agenda regulatoria, el CEO de la eléctrica comentó que en general el mundo legislativo ha estado lento en todas las industrias. "Están todos los proyectos de ley de todas las industrias muy retrasados", dijo.

A su juicio, "tenemos que buscar alternativas eficientes, rápidas, para poder responder de forma privada a los requerimientos que está teniendo el sistema, la sociedad, los clientes. Y, cuando lleguen los cambios legislativos necesarios (...), tener la capacidad de rápidamente adaptarnos a esos cambios, pero no esperar que nuestro negocio se vaya a basar en que esos cambios ocurran".

- Mencionó en su presentación la permisología, pero también se está a la espera del ingreso de la reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). ¿Cómo están viendo los cambios?

- Más que permisología, preferimos decir proceso de obtención de permisos. Está un poco manoseado el tema de permisología. Los procesos de obtención de permisos de alguna forma tienen que adecuarse y adaptarse a la velocidad de las nuevas tecnologías. Es como la transmisión. Va por detrás de la capacidad de generación.

Lo que queremos es que la reforma al SEIA se adapte a las condiciones tecnológicas actuales y a los tiempos actuales de los proyectos, pero que eso no signifique rebajar los estándares. Creo que se puede hacer un sistema de obtención de permisos que manteniendo o incluso subiendo los estándares en muchas materias, sea más eficiente, tema más certidumbres, porque hoy el problema es que hay muchos procesos dentro de todo este enmarañado que son muy inciertos, sea más unificado (...) Ojalá una ventanilla única que sea más eficiente, con más certidumbre de plazos, etc, pero manteniendo o subiendo incluso los estándares.

- ¿Pero coinciden en la eliminación del Comité de Ministros y las Coevas, por ejemplo?

- Sí, van en línea. Hay muchas pertinencias que al parecer se habla que serán con declaraciones juradas. Sí, yo creo que va justamente en línea en ir identificando cuáles son esas pequeñas brechas que van permitiendo que los procesos estén mejor concatenados.

- ¿Cómo están viendo el proyecto de estabilización de tarifas que aún no se ingresa al Congreso?

-Siempre hemos sido totalmente proclives a que haya un segmento de la población más vulnerable que debería tener un subsidio permanente tal como es en el agua potable y muchas otras cosas. Eso es algo que lamentablemente no se ha cristalizado durante muchos años. Finalmente, se opta por estos PEC que estabilizan todas las tarifas a un costo tremendo para el sector y que claramente ahora hay que normalizarlo. Esperamos que la normalización tarifaria salga cuanto antes (...) Habrá que ver que no estemos nuevamente en un año más discutiendo un PEC3 o PEC4. En la medida que se respeten esos conceptos y que nuevamente haya certeza de que eso va a ser así estamos totalmente de acuerdo en que ese proyecto avance.

Plebiscito constitucional

- ¿Cómo están siguiendo el plebiscito constitucional y qué tanto depende el resultado en el avance del plan de inversión?

-La transición energética es un tema que une a los chilenos y que es transversal. Este es de los pocos temas del país donde no tenemos grandes diferencias de opinión en ningún sector. Pueden haber matices, la velocidad de la transición, etcétera, pero la verdad es que todos queremos que Chile sea un país lo más descarbonizado lo antes posible al 2040-2050 para honrar los compromisos que ya tenemos adquirido internacionalmente. Por lo tanto, no creemos que ningún resultado del proceso constitucional afecte ese camino de transición energética en que ya estamos totalmente encaminados y nuestro rol como Colbún es proveer toda la información que esté disponible para que nuestra gente, nuestras comunidades, voten de forma informada.

Sí creemos que es importante cerrar los ciclos, o sea, sea cual sea el resultado, ojalá que efectivamente podamos respirar un buen par de años para poder enfocarnos en otros temas tan importantes y salir un poco de este círculo que hemos estado ya tres años. Pero cual sea el efecto de eso en el desarrollo del negocio y la estrategia de transición, no vemos que haya ningún efecto significativo.

- ¿Hasta el momento no hay nada que esté parado a la espera del resultado?

- Absolutamente nada.