Colbún cree que ya no es necesaria una licitación de almacenamiento y espera llegar a 2030 a "un par de geografías adicionales a Chile y Perú"

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Una revisión de los principales tópicos que están marcando al sector energético y el futuro de la compañía fueron los focos del Día del Inversionista de Colbún 2023 realizado este jueves. En un encuentro que se extendió por alrededor de tres horas, la eléctrica de la familia Matte actualizó su cartera de proyectos con fuerte foco en crecimiento, anticipando que buscará sumar entre 3.000 MW y 4.000 MW de nueva capacidad hacia el 2030. De esta forma, duplicaría su potencia instalada y entre un 70% y 80% sería energía renovable.

En su presentación, el CEO de Colbún, José Ignacio Escobar, actualizó la cartera de proyectos, anunciando un aumento en almacenamiento que al 2030 alcanzará los 1,6 GW, cifra que se compara con los cerca de 600 MW considerados en el Día del Inversionista del año pasado. La propuesta involucra además 1,9 GW de parques eólicos y 1,8 GW de plantas fotovoltaicas para esta década.

Al 2025 la compañía se concentrará en su pilar de crecimiento renovable y desde ese año al 2028 ya la firma empezaría a tener novedades respecto a su expansión internacional en cuanto a su crecimiento en Perú y al menos una geografía más. Y, acercándose al 2030, sería el turno de conocer definiciones en materia de amoníaco y agua.

La compañía proyectó además que su EBITDA actual de US$ 700 a 800 millones llegará al 2030 a unos US$ 1.200 millones, con un peso aproximado del 15% al 20% del negocio de generación de Perú y otros países y aproximadamente un 5% a 10% aportado por otras oportunidades de negocio.

Paulina Basoalto, gerente de Regulación de la compañía, hizo una revisión del proyecto de transición energética, rayando la cancha respecto a diversos ejes centrales de la propuesta. Respecto a la licitación de almacenamiento anunciada por el Gobierno y que está contenida en el articulado, si bien reconoció que cuando se anunció la medida creían que era realmente necesario porque se necesitaba un impulso para adelantar la ejecución de esta tecnología, hoy el escenario no es tal.

“Dado que se ha extendido tanto el proceso de tramitación de este proyecto de ley (transición energética), al día de hoy han empezado a bajar las tecnologías, se han empezado a solucionar ciertas incertidumbres como –por ejemplo- el reglamento de potencia que ya ingresó a Contraloría. Por lo tanto, creemos que al día de hoy ya no es necesario realizar una licitación de almacenamiento”, aseguró.

La evaluación financiera de los proyectos de almacenamiento y los retornos fue una de las interrogantes de los asistentes. Escobar indicó que el activo de generación es el activo de almacenamiento: “Lo vemos dentro del paquete de la oferta integral que hacemos".

Basoalto indicó además que no están de acuerdo con la reasignación de ingresos tarifarios, pero que sí podrían apoyarla pensando en que se debe ayudar siempre y cuando esto se haga en base a tres criterios. Primero, que sea acotado, solo por un tiempo que podría ser 2024-2025. Segundo, que sea un préstamo y no una ayuda sin devolución. Y, tercero, que sea siempre pensando en aquellas empresas que están suministrando contratos regulados y no libres .

Sobre el subsidio eléctrico y el aumento de impuesto involucrado respecto a su financiamiento, indicó que están de acuerdo con que el impuesto en algún momento tendrá que subir y que eso “no lo podemos negar”. Sin embargo, añadió, “siempre y cuando esto se haga de manera correctiva, es decir, que se reconozca dentro del costo variable de las centrales”. Y recalcó que los subsidios siempre tendrían que ser con fondos estatales principalmente.

Crecimiento internacional

La expansión internacional fue tópico relevante de la presentación del CEO de Colbún, pero también de las consultas de los asistentes al encuentro. El líder de la empresa explicó que hicieron un trabajo muy profundo de qué es lo que realmente se quiere ir buscar y no lo que les llegue, definiendo un tamaño de oportunidad que les interesa abordar. “Esto todavía es work in progress, pero esperamos que el 2030 tengamos ya un par de geografías adicionales a Chile y Perú, donde realmente podamos poner en valor todo lo que hemos estado hablando hasta la fecha y finalmente negocios nuevos”, indicó.

Escobar detalló que no creen que puedan competir en “portafolios gigantescos que se lanzan" y agregó que "estamos buscando oportunidades más de nicho, compañías medianas”.

Según explicó, han revisado compañías familiares o las de pequeños grupos que estén pasando por alguna situación compleja desde el punto de vista financiero. “Hemos encontrado muchísimo, la gente y la cantidad de compañías de ese tamaño que existen en todos los países que hemos entregado”, dijo, añadiendo que les encantaría ir a Uruguay pero que cuesta crecer.

“Estamos buscando geografías con razonable potencial de crecimiento. Hemos visto que hay 30 o 50 oportunidades que ya hemos estado viendo respecto a Perú”, dijo.

Rodríguez: "Es importante evitar caminos que impidan sopesar costos y riesgos"

La sexta versión del Día del Inversionista de la compañía fue inaugurada por el presidente del directorio de la eléctrica, Hernán Rodríguez, quien reflexionó que la gran pregunta que estará en la agenda global en los próximos años será cómo llegar a la carbono neutralidad en una economía global que actualmente depende de combustibles fósiles para el 80% de la energía consumida.

"La transición energética es un fenómeno irreversible, pero para su implementación exitosa no existen balas de plata. Se requiere una transición energética responsable. No estamos ajenos en Chile a los desafíos y dilemas que involucra esta gran transformación", aseguró.

Hernández enfatizó que "los desafíos que tenemos para adelante son relevantes y complejos". "La intermitencia de la energía solar y eólica, la sobreabundancia de suministro renovable a ciertas horas del día y la escasez en otras, el cuello de botella que representa hoy en día la transmisión es un problema global, no solo en Chile o cómo desarrollar sistemas de almacenamiento eficientes. Son parte de los complejos desafíos que enfrentamos que requerirán cuotas importantes de innovación para resolverlos", advirtió.

En esa línea, recalcó que, en la promoción de un debate informado que ayude a encontrar soluciones a estos problemas complejos, "creemos que es importante evitar simplificaciones o caminos cortos que impidan sopesar adecuadamente los costos y riesgos sistémicos de cada propuesta o que tiendan a dividir el mundo de manera maniquea".

Cabe recordar que el último año ha estado marcado por la discusión que generó en la industria la propuesta de un grupo de empresas de realizar cambios a la tarificación de las renovables en medio de los problemas financieros que enfrentan. Colbún ha criticado que la solución para esta situación vaya en la línea de un cambio regulatorio.

Asimismo, destacó que la eléctrica ha logrado consolidar en los últimos años un manejo adecuado de los riesgos de corto plazo y establecer una hoja de ruta que -según dijo- les ha permitido "lograr buenos resultados económicos, una posición financiera sólida y afrontar con una visión clara los desafíos de la transición energética".