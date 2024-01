El despido del director ejecutivo de Gold se suma a una creciente lista de tropiezos en la minería

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

El impactante despido de su director ejecutivo por parte de Endeavour Mining Plc ha coronado tres meses miserables para la industria minera mundial, y un período igualmente doloroso para sus accionistas.

Los mayores productores del mundo han pasado gran parte de la última década tratando de reconstruir la reputación de la minería, después de que una serie de malos negocios y amortizaciones de miles de millones de dólares hicieran que los inversores huyeran de un negocio que muchos ya consideraban sucio y riesgoso.

Ese intento de cambio de imagen ha recibido un duro golpe en los últimos meses: la industria minera ha sufrido un golpe tras otro, costando miles de millones a los inversionistas y sacudiendo la fe en algunos de los nombres más importantes de la industria.

En Panamá, las protestas masivas contra una de las minas de cobre más grandes y nuevas del mundo culminaron con una orden de cerrarla permanentemente y acabaron con más de la mitad del valor de mercado del propietario First Quantum Minerals Ltd. La canadiense Teck Resources Ltd. cayó un 9%. en un solo día en octubre después de revelar la última explosión de costos en su proyecto emblemático en Chile, mientras que el recorte sorpresa de su rival más grande Anglo American Plc en su producción de cobre planificada hizo que las acciones cayeran un 19% el 8 de diciembre.

Minera controlada por Víctor Hugo Puchi pide su reorganización con pasivos por US$ 80 millones

En Sudáfrica, Sibanye Stillwater Ltd. cayó hasta un 25% en noviembre tras anunciar una venta de bonos convertibles. mientras que un accidente en su rival Impala Platinum Holdings Ltd. dejó 12 muertos y decenas de heridos.

La última sacudida se produjo el jueves, cuando Endeavour, la mayor minera de oro que cotiza en el Reino Unido, anunció que despidió al director ejecutivo Sébastien de Montessus por “mala conducta grave” después de descubrir una supuesta “instrucción de pago irregular” de US$ 5,9 millones relacionada con una venta de activos. Las acciones cayeron hasta un 15%. De Montessus afirmó por separado que la decisión en cuestión no le costó nada a la empresa y no le reportó ningún beneficio.

Para la industria minera en general, la nueva ola de reveses se produce cuando el sector busca posicionarse como una parte vital de la transición verde debido a su papel en el suministro de materiales como cobre, níquel y litio que son necesarios para descarbonizar la economía global. Pero para lograrlo, los productores necesitan gobiernos y poblaciones locales que los apoyen, así como inversores dispuestos a financiarlos.

Si bien los reveses varían en naturaleza, reflejan muchos de los desafíos perennes que enfrentan las empresas responsables de desenterrar los metales y minerales del mundo. Los mineros están librando una batalla cada vez mayor contra los crecientes costos de construir y operar minas, y muchos de los depósitos restantes se encuentran en países más pobres, donde los gobiernos y las poblaciones locales están cada vez más decididos a buscar una mayor participación en las ganancias.

La decisión de Panamá de cerrar “definitivamente” la mina de cobre de First Quantum, valorada en US$ 10.000 millones (que abrió apenas cuatro años antes y todavía tiene décadas de cobre por extraer), ha provocado conmociones en la industria minera. Las acciones terminaron el año con una caída de más del 60% después de la pérdida de su mayor generador de ganancias, y los analistas han planteado dudas sobre el balance de la compañía, con miles de millones de dólares de deuda que vencen en los próximos años.

Anglo American también ha castigado a los inversores mineros. La centenaria compañía, considerada durante mucho tiempo como uno de los mejores operadores mineros, sorprendió a sus accionistas al anunciar que recortaría su producción de cobre durante los próximos dos años, incluido un recorte significativo en su mina Los Bronces en Chile, así como una reducción de la producción para casi todos los demás productos que extrae.

El anuncio borró más de US$ 6.000 millones de la capitalización de mercado de Anglo en la caída más pronunciada en un solo día desde la crisis financiera mundial.

Cintac prepara aumento de capital por US$ 80 millones y se enfoca en construcción en Chile y Perú

La serie de decepciones para la industria minera también se produce en el contexto de los débiles precios de sus materias primas -aunque el oro ha sido una excepción después de alcanzar un récord a fines del año pasado- y la débil demanda de mercados clave como China.

En Endeavour, la compañía dijo que de Montessus fue despedido después de que la junta descubrió una “instrucción de pago irregular” de US$ 5,9 millones. La compañía dijo que descubrió el pago cuando estaba revisando adquisiciones y enajenaciones anteriores. Esa revisión está en curso y aún se están evaluando más acuerdos.

En un comunicado, de Montessus dijo que ordenó a un acreedor de Endeavor que realizara el pago en 2021 a una empresa de seguridad, para compensar el dinero adeudado por equipos de seguridad esenciales.

El pago estaba relacionado con la venta de la mina Agbaou de Endeavour en Costa de Marfil en 2021 a Allied Gold Corp., según personas familiarizadas con la situación, que pidieron no ser identificadas porque hablan de información privada. De Montessus ordenó a Allied Gold que pagara US$ 5,9 millones adeudados a Endeavour a otra empresa, dijeron las personas.

"La decisión no tuvo ningún costo adicional para la empresa y no me benefició personalmente de ninguna manera", dijo de Montessus. "Omití informar a la junta que había organizado esta compensación, lo cual acepté libremente como un error de juicio".