Estabilización de tarifas eléctricas: Pardow enfrenta dudas del Senado y asegura que propuesta "minimiza el impacto en el bolsillo de los consumidores"

Interrogantes de los parlamentarios y respuestas por parte del Gobierno marcaron este miércoles el inicio de la discusión en la comisión de Minería y Energía del Senado del proyecto de ley de estabilización de tarifas eléctricas que fue ingresado la tarde del martes al Congreso.

El articulado, que fue presentado tras meses de espera con discusión inmediata, busca mitigar las alzas en las cuentas de la luz. Comprende la creación de un mecanismo de estabilización de precios de la electricidad hasta 2035 y un subsidio transitorio para cerca de 850 mil hogares vulnerables.

"Del principio al detalle, hay un trecho que a veces es más lento de recorrer del que a uno le gustaría. En ese sentido, lo primero que quiero hacer es reiterarles mis excusas por el tiempo que tardamos en presentar este proyecto de ley, soy consciente de que lo subestimamos al momento de proceder a este acuerdo legislativo. Finalmente ya está presentado en enero de 2024", sinceró en medio de su intervención el ministro de Energía, Diego Pardow.

En su presentación del articulado, el secretario de Estado reforzó que este busca mitigar las alzas tarifarias proyectadas, perfeccionar el mecanismo MPC para permitir el pago gradual de la deuda acumulada y establecer un subsidio transitorio para el segmento más vulnerable de la población.

En la cita, Pardow planteó la propuesta de abrir el espacio de trabajo reglamentario en febrero con asesores de los parlamentarios para trabajar en la implementación del subsidio durante febrero y "con la idea de que el reglamento de implementación de subsidio entre el día siguiente de la aprobación de la ley".

"Nuestro compromiso es abrir el espacio reglamentario desde febrero tanto para efectos de la implementación del subsidio como para la implementación del mecanismo financiero con la expectativa de ingresar a Contraloría los reglamentos correspondientes al día siguiente de la aprobación de la ley", recalcó.

Junto con aclarar que la ley está con despacho inmediato, sinceró que está "consciente que estamos a mitad de enero, queda poco para el receso legislativo", y solicitó la colaboración de los senadores para tramitar el texto lo antes posible. Esto, en un horizonte en que el gobierno busca despachar el articulado en el primer trimestre.

Al respecto, la comisión acordó sesionar el lunes y miércoles de la próxima semana. Y, además, proponer eventuales expositores para el trámite.

El detalle de la propuesta

En la propuesta se aumenta el monto máximo para la operación del Mecanismo de Protección al Cliente (MPC), desde US$ 1.800 millones a US$ 5.500 millones. Actualmente, dijo Pardow, el monto máximo de deuda del mecanismo MPC (US$ 1.800 millones) fue alcanzado mucho antes de lo proyectado debido -entre otros factores- a alzas significativas del tipo de cambio y costos de combustibles que sufrieron alzas de hasta 250%.

Sobre el cargo MPC, se plantea que para los períodos tarifarios del 2024 al 2027, este sea de $ 22, reajustándose semestralmente conforme al IPC considerando como base enero 2024. En tanto, para los períodos tarifarios de 2028 al 2025 será de $ 9, ajustándose al IPC y considerando como base enero de 2028.

El techo que proponen en la ley es de US$ 5.500 millones, pero se pagará en dos tandas. "Vamos a pagar en una tanda lo que ya está emitido y después los saldos adeudados que no se han alcanzado a pagar y los documentos de pago que se emitan de aquí en adelante por la deuda que aún no está emitida. Deuda que existe pero aún no está emitida", dijo el ministro.

En esa línea, en medio de la consulta de la senadora Luz Ebensperger quien planteó que había entendido que se pagaría la deuda total en estos dos años, Pardow precisó que "hasta el 2027 vamos a pagar la mayoría de la deuda. La diferencia la vamos a pagar entre diciembre de 2027 a diciembre de 2035".

"El programa de pagos obedece de alguna manera al esquema que minimiza el impacto en el bolsillo de los consumidores", enfatizó.

Asimismo, precisó que el subsidio transitorio está dirigido a familias de menores recursos, con el fin de paliar los aumentos en el período en que los precios de energía experimentarán las mayores alzas. Debido a los incrementos de las alzas tarifarias, se contempla para los años 2024, 2025 y 2026. Permitiría beneficiar, en principio, 850 mil familias.

Pardow sinceró que el año 2026 tiene una explicación técnica que tiene que ver con los horizontes de alzas de precios, pero también tiene una explicación política. "El próximo gobierno tendrá un año para evaluar esta política de subsidio, decidir extenderla o no, y decidir ampliarla o no en su cobertura dependiendo de las fuentes de financiamiento que pueda conseguir también", dijo.

Y añadió que, en las condiciones financieras actuales, "eso es lo que podíamos comprometer de manera consistente con los principios de sostenibilidad fiscal".

“El financiamiento son US$ 120 millones: US$ 100 millones vienen de la estabilización de tarifas, US$ 20 millones de aportes anuales que hará el Ministerio de Hacienda. La idea detrás de esto es replicar la cobertura del subsidio de agua potable que fue la imagen objetivo que trabajamos en conjunto”, dijo.

En los últimos minutos de la sesión, Pardow resumió las indicaciones presentadas al proyecto de transición energética que -según dijo- incorporan principios que buscan recoger observaciones de la industria.