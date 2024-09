Pardow por conflicto con pequeños medios de generación: insiste en una discusión constructiva y defiende "principio de autocontención"

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Concluido el Chile Day, el ministro de Energía, Diego Pardow, reflexionó este jueves en torno al cuestionamiento que quedó en evidencia en el evento por parte de los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD) al proyecto de subsidio eléctrico, el cual establece -entre otras medidas- que estas firmas deberán contribuir a la recaudación para triplicar la cobertura del beneficio.

En entrevista con Tele13 Radio, el ministro reiteró -tal como lo hizo este martes- que "siempre es esperable cierta preocupación por parte de un sector de la industria cuando uno incorpora un cargo nuevo, una sobretasa de impuestos, como en este caso". "Es normal que el sector de la industria que le toca meterse la mano al bolsillo tenga observaciones, preocupaciones y es parte del debate. Ha pasado antes", comentó.

En esa línea, considerando las críticas que empezaron a surgir después de la presentación del proyecto de ley respecto de la generación distribuida, Pardow relató que sugirieron -lo que finalmente se concretó- realizar una reunión específica con este interés particular para atender sus preocupaciones.

Defendiendo su propuesta, Pardow indicó que están estableciendo un cargo transitorio, recordando que en 2022 se hizo un cargo por servicio público que grava los grandes consumidores eléctricos también de manera temporal, aunque en este caso recauda el doble y dura el triple porque también es hasta 2034.

"Esto es solo por tres años el que estamos estableciendo en esta ley, buscan lidiar con coyunturas específicas, tratando que las distorsiones que obviamente introducen en el mercado sean lo más breves y contenidas posibles", remarcó. En ese sentido, desestimó que se trate de un cambio en las reglas del juego en el sentido que sea un cambio significativo, imprevisto, que altera de manera sustancial la organización industrial de un sector.

Sobre esto último, recalcó que no es cierto que sea "imprevisto", ya que al menos desde finales de 2023 hay una recomendación normativa del Coordinador Eléctrico respecto a estas unidades. Asimismo, dijo, el establecimiento de este cargo surge en la mesa de trabajo con parlamentarios de Gobierno y oposición producto del objetivo compartido de aumentar la cobertura del subsidio eléctrico. "El tema acerca de el espacio de contribución que abre la generación distribuida es un tema que está desde al menos desde finales del año pasado en el debate público", sostuvo.

La defensa al cuestionado "principio de autocontención"

Consultado por los dichos este jueves del presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, en una carta al director en El Mercurio, en que critica los cambios en las reglas del juego y el concepto de "principio de autocontención", Pardow sostuvo que este último es un "principio político", por lo que es algo sobre lo que se puede conversar. "Por lo tanto, creo que tendremos que votar sobre esa base en el Congreso", apuntó.

Sin embargo, planteó que hay que contemplar dos hechos sobre los cuales esto surge: "En primer lugar, efectivamente no hay holguras fiscales en nuestro país. Hace un tiempo que tiene unas finanzas públicas estrechas y esto lo ha dicho no solo el Gobierno y de hecho también la oposición, sino el Consejo Fiscal Autónomo, que es un órgano que se dedica específicamente a eso y que no tiene una afiliación partidista determinada".

Mientras, lo segundo, dijo, "es que como comunidad política, y en esto no quiero solamente atribuirle responsabilidad a la oposición o a los gremios económicos, no hemos sido capaces de avanzar en una reforma tributaria que permita estabilizar el horizonte de gasto hacia el futuro. Eso es un hecho. No hemos avanzado en una reforma".

Y recalcó: "Cuando surge la idea de que necesitamos acompañar el proceso de estabilización con un subsidio más extenso, si no hay holguras fiscales, si la pequeña parte de la reforma tributaria en la que hemos podido avanzar ya tiene asignada el destino de esos fondos, hay dos alternativas: lo hacemos de una manera autocontenida, que es la convicción del Gobierno, o lo hacemos reduciendo el gasto en hospitales y afectando el tiempo de recuperación de la lista de espera o en educación pública o en seguridad".

El secretario de Estado fue enfático en que, si se quiere acompañar el proceso de estabilización con un subsidio más extenso, "el dinero tiene que salir de algún lugar". "Obviamente, el principio de autocontención no necesariamente le va a gustar a la industria eléctrica. Es entendible, pero su fundamentación tiene que ver con que no hay holguras fiscales y no estamos dispuestos como Gobierno a sacrificar otro tipo de gasto social", reforzó.

También defendió que esta idea de discutir al mismo tiempo formas de financiamiento con expansiones temporales del gasto "es algo que no es exclusivo de este Gobierno, sino que viene de muchos gobiernos atrás. Es básicamente parte de la realidad con la que tiene que funcionar unas finanzas públicas sin holgura".

Discusión constructiva que permita mejorar propuesta

El titular de la cartera de Energía también reflexionó en torno a la discusión que se ha generado hasta el momento y cómo se apronta este en el Congreso: "Lo que se ha presentado hasta el momento en la discusión parlamentaria, por ejemplo, más bien evidencia anecdótica, pero es una discusión que estamos abiertos a tener y a encontrar maneras de hacernos cargo, de mitigar potenciales impactos. Eso, por supuesto, siempre dispuesto a aquello. Ahora bien, lo que uno observa es que en el último año y medio las compensaciones hacia medios de generación, particularmente con tecnología solar, es del orden de los US$ 400 millones".

Otra cosa -destacó- "es que haya que afinar el instrumento para que sea suficientemente capaz de evitar distorsiones o impactos significativos en un subsector específico. Y para eso estamos perfectamente dispuestos. Pero eso supone una conversación un poco distinta de la que estamos teniendo en este momento. Porque si la conversación es que el proyecto que ha presentado el Gobierno es inconstitucional, cambia las reglas del juego y no hay nada más que discutir, eso no es una discusión particularmente constructiva, con lo cual uno pueda intentar refinar un instrumento o mejorarlo". Y sentenció: "Yo esperaría que de aquí en adelante la conversación sea un poco más constructiva".