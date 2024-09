CPC arremete por conflicto de los PMGD: alerta por cambio en las reglas y lanza duros dardos contra principio de autocontención

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La discusión en torno a los polémicos Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD) no sólo ocupó parte de la agenda del reciente Chile Day. También esta controversia tomó fuerza en suelo chileno.

Así al menos lo dejó en evidencia el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, quien en una carta al director publicada este jueves en El Mercurio, abordó el proyecto de subsidio eléctrico que contempla que estas firmas se sumen al esfuerzo de recaudación para triplicar la cobertura del beneficio. Pero también, fue el momento para lanzar duros dardos al principio de autocontención que ha planteado el Ejecutivo para impulsar estas medidas.

En la misiva, titulada "Cuenta de la luz y certeza jurídica", Mewes dijo compartir la preocupación del Ejecutivo por buscar maneras de aliviar el alza de tarifas eléctricas para las familias, pero -añadió- "también reconocemos que el alza era inevitable, toda vez que ya se habían dictado tres leyes que mantenían las tarifas estables a costa de diversas distorsiones en el mercado eléctrico".

Con ese telón de fondo, el timonel de la máxima cúpula empresarial del país instala que uno de los mecanismos que propone el proyecto para financiar el subsidio es limitar por tres años los ingresos que reciben los PMGD vía el precio estabilizado al que acceden desde 2004. Reparando que esta medida "adolece de varios problemas", destacó dos elementos que -a juicio de la multigremial- parecen más perjudiciales para el desarrollo económico futuro del país.

Según planteó, en primer lugar, "se afecta gravemente la certeza y la predictibilidad jurídica, pues se alteran discriminatoriamente y de manera intempestiva las reglas que rigen a un subsector de generación eléctrica".

"Esto afecta la imagen país hacia el exterior -los ChileDay de París y Londres han evidenciado la preocupación de titulares, financistas y potenciales inversionistas extranjeros-, y podría implicar la suspensión del financiamiento de estos proyectos, con las consecuentes quiebras", alertó el timonel.

En segundo lugar, Mewes criticó que esta medida y el proyecto en general "descansan en el principio de 'autocontención' -sin precedente en nuestro ordenamiento jurídico-, que implicaría que cada sector solucione sus problemas con su propio financiamiento". Según explicó el dirigente, "bajo esa lógica, por lo demás contraria al principio constitucional de no afectación de los tributos, cada sector tendría que dejar de aportar a las arcas fiscales para solucionar sus propios problemas, lo que no tiene sentido, pues la misma moneda no puede ser utilizada dos veces".

Mewes fue claro en su advertencia: "Es peligroso dejar que este inédito principio se asiente como fundamento de nuestras políticas públicas".

De cara al futuro, el presidente de la CPC propuso que "las preocupaciones y propuestas de las autoridades debieran concentrarse en reducir la cuenta final de la luz vía un mercado más eficiente y con menos distorsiones, más que en buscar alternativas autocontenidas para financiar subsidios que no resuelven el problema de fondo y terminan siendo insostenibles".