Pardow desestima plantear propuesta alternativa para zanjar conflicto con pequeños generadores y apunta a que diferencias que subsistan se definan en votación

Aunque no fueron mencionados, la intervención de este martes del ministro de Energía, Diego Pardow, podía encajar fácilmente como una reflexión en torno a la fuerte oposición que ha encontrado el Gobierno en los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD), luego de establecerse en el proyecto de subsidio eléctrico que estos también se sumen al esfuerzo de recaudación para triplicar la cobertura del beneficio.

En su discurso al abrir el Evento Anual de Clientes Eléctricos, organizado por la Asociación de Clientes Eléctricos No Regulados (Acenor), indicó que durante el tiempo a cargo del Ministerio de Energía se ha dado un período permanente de ajuste y que está convencido que "ya estamos llegando más bien al final".

En esa línea, apuntó a que quienes están convencidos sobre la ilegalidad e inconstitucionalidad de algunas de las medidas adoptadas por el regulador acudan a la instancia que corresponda, porque "lo peor que le podemos hacer a una industria es mantener permanentemente abiertos debates".

Pardow apuntó a no guardar las diferencias bajo la alfombra y hacer que no existen, porque eso "lamentablemente creo que se hizo bastante durante el tiempo del sistema eléctrico".

Tras participar del evento, consultado por su eventual preocupación de que se expanda a los bancos internacionales la oposición mostrada por los PMGD, Pardow reconoció que, “cuando uno establece un nuevo cargo, una sobretasa de impuestos, obviamente afectan a distintos participantes del mercado y es importante que todos hagan valer sus opiniones. Es importante ojalá que sea sobre la base de argumentos respaldados en evidencia y ojalá lo más constructivos posibles”.

“Siempre es bueno que todas las miradas, todos los puntos de vista que se sienten afectados por un proyecto de ley, presenten sus puntos de vista, ya sea a través de medios de comunicación, asistiendo al Congreso o en reuniones específicas”, añadió.

En esa línea, sobre si se puede encender una alerta a los inversionistas extranjeros considerando las cartas que están preparando bancos internacionales a las autoridades para reflejar su oposición, la autoridad insistió en que, cuando se comienza una discusión sobre un cargo adicional o una sobretasa de impuestos como en este caso, “lógicamente se genera una preocupación”.

Pardow recalcó: “Nuestra posición como Gobierno es entender que, sin perjuicio de las mejoras que hay que hacerle a nuestro instrumento y que, como mencionó el ministro Marcel, estamos muy dispuestos a tratar de hacernos cargo y minimizar los potenciales impactos que estos instrumentos tengan, aquí hay que tomar una decisión como país que tiene que ser estable en el tiempo y que de alguna manera tiene espacio relativamente corto de tiempo, porque es importante que estas discusiones sean rápidas y no se extiendan excesivamente, que tomemos la decisión como país sobre cuál es el programa de subsidio con el que queremos apoyar el proyecto de estabilización".

Pardow puso paños fríos a la reacción de las firmas, asegurando que han existido otros debates acalorados en el pasado. “Es natural, por el volumen de recursos que esto involucra. Y lo importante es que ojalá esos argumentos se mantengan siempre en el plano constructivo. Esta es una democracia funcional donde todas las partes son escuchadas y donde las diferencias, en lo posible, se intentan limitar mediante la construcción de consensos. Pero en última medida, las diferencias que subsisten se tienen que zanjar mediante votaciones. Así es como funciona una democracia”.

Asimismo, sobre si hay preocupación por las consecuencias que podría haber para el sistema, como en la rebaja de calificación de las empresas o incluso del propio país, más adelante por este cambio normativo, indicó: “Un ambiente de negocios favorable a la inversión privada es una preocupación del Gobierno porque la transición energética requiere un volumen importante de inversión privada y eso es algo en lo cual estamos comprometidos. Ahora, tener un debate transparente, participativo, gobernado por evidencia y donde un país responsable toma las decisiones con todas las cartas sobre la mesa, creo que es algo que habla bien de nuestro país, no mal”.

Pilares de financiamiento

Pese a la oposición, Pardow se mantuvo firme respecto a los pilares propuestos. Consultado sobre si es posible reemplazar la polémica propuesta que involucra a los PMGD por otra, señaló que “obviamente hay una disposición a perfeccionar o mejorar su configuración de tal manera que se haga cargo de los potenciales impactos que podría tener en los distintos sectores productivos. Pero los pilares que se plasman en el proyecto de ley son los que fueron extensamente discutidos en la mesa de trabajo y por lo tanto lo que corresponde es que eventualmente se voten”.

Mientras, en cuanto a si existe alguna alternativa para que Hacienda libere más recursos, Pardow fue tajante en que no hay dos visiones respecto a esta materia. En esa línea, si la presión puede cambiar las decisiones del Gobierno, recalcó que “este es un Gobierno que no se mueve por presiones, sino por convicciones y sobre la base de evidencia” que muesta que no hay espacios para nuevo gasto público salvo que se establezcan nuevas fuentes de ingresos.

Tiempos de tramitación

Asumiendo que el Gobierno no tiene mayoría en ninguna de las dos Cámaras, Pardow enfatizó que tratarán de limitar las diferencias posibles mediante la construcción de consensos, pero en última medida dijo que “yo creo que aquí van a haber diferencias respecto de las cuales es importante votar, y eso es que hay un conjunto de recursos que por los próximos tres años hay que determinar si continúan acompañando este programa de fomento a los medios de generación distribuida o bien pasan a acompañar el proceso de estabilización y en particular a las familias más vulnerables y a la pequeña y mediana empresa”.

“Esa decisión, a la luz de las divergencias que se han visibilizado estos días, diría que es el centro respecto a lo cual va a haber que votar. Y es natural que sobre esas diferencias votemos porque es la única manera de ir cerrando los debates y que esos debates, una vez que un país toma una decisión, sean estables en el tiempo”, planteó.

El secretario de Estado reafirmó que se espera tramitar el proyecto de subsidio eléctrico en los tiempos “más breves posibles” a pesar que esta semana no fue posible sesionar como les hubiera gustado. Eso sí, insistió en que “este debate tiene que ser breve”. “Eventualmente cuando uno hace un esfuerzo de limitar los espacios de oposición, después finalmente las diferencias se votan”, dijo.