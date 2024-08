CMPC registra alza de más de 30% en Ebitda del segundo trimestre, pero resultados quedan bajo los pronósticos

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Empresas CMPC reportó una caída en sus ventas del segundo trimestre, aunque mejores cifras operacionales suavizaron el todavía negativo saldo de la primera mitad de 2024 para todos los principales resultados del holding.

El resultado trimestral arrojó US$ 1.888 millones en ingresos (una caída de 6% interanual), US$ 377 millones en Ebitda (un alza de 31% año a año) y US$ 125 millones de utilidad (sin cambios respecto del año anterior).

La expansión del Ebitda se debió a "mayores resultados en el negocio de celulosa, gracias a mayores precios y menores cash costs", explicó CMPC en su análisis razonado. El precio realizado de la celulosa BEKP fue de US$ 730 por tonelada, un máximo desde el primer trimestre de 2023.

De todas formas, los números de la compañía se quedaron por debajo de los pronósticos del mercado. Ventas por US$ 2 mil millones, Ebitda de US$ 420 millones y una utilidad de US$ 175 millones fue lo que consignó el promedio compilado por DF con estimaciones de seis corredoras de bolsa.

En el acumulado del semestre, los ingresos cayeron 7% interanual a US$ 3.840 millones, el Ebitda retrocedió 8% a US$ 776 millones y la utilidad bajó 5% a US$ 334 millones.

Inundaciones en Brasil

Aunque sin vincularlos a las cifras expuestas, la forestal y papelera del grupo Matte abordó algunos de los efectos que provocaron a inicios de mayo las inundaciones en Río Grande do Sul, la que pasó a la historia como la peor catástrofe natural del estado brasileño, afectando a habitantes de más de 400 municipios.

"La situación antes descrita no causó daños a los activos de la compañía, pero afectó la infraestructura vial y portuaria que rodea las operaciones en (la planta de celulosa) Guaíba, haciendo más complejo el abastecimiento de maderas y otros insumos, así como los envíos durante el mes de mayo", dio a conocer la compañía.

A partir de junio, las operaciones de Guaíba retornaron a la normalidad. CMPC también informó que se ha estado focalizando en apoyar a las autoridades locales, a sus vecinos y a los colaboradores que se han visto afectados por las inundaciones.

Equilibrio interno

A nivel de los tres segmentos de CMPC, más favorable fue la factura de Softys, el productor de papel tissue y productos de higiene personal cuyos ingresos bajaron 3% interanual en el trimestre, hasta los US$ 877 millones.

La composición de los flujos operacionales vio cambios dentro del holding. La contribución de Celulosa llegó a 62% del Ebitda total en el segundo trimestre, aumentando desde 46% en el trimestre anterior y 51% en el mismo trimestre de 2023. La contribución de Softys pasó a 32%, desde 39% y 41% en las mismas comparaciones, detalló la empresa.

Por su parte, el Ebitda del segmento Biopackaging registró una contribución de 6% en el segundo trimestre de este año, frente al 15% del primer cuarto y 8% en el mismo período del año pasado.