Disputa internacional por las cervezas Ultra llega ahora a Chile

Una marca y la imagen de una cerveza tiene enfrentados en el país a las gigantes Anheuser-Busch (una división de AB InBev, la mayor empresa cervecera del mundo) con su rival Amstel (del grupo neerlandés Heineken International). La llamada disputa por las cervezas Ultra, que ya se vivió en otros mercados como el mexicano, ahora se trasladó a tierras chilenas.

Todo partió luego que la filial de Heineken solicitara el registro para su marca Amstel Ultra, que define como una cerveza estilo European Light.

Anheuser se opuso, señalando que el registro pedido es “una simple copia” de su marca Michelob Ultra. Dijo que su imagen comercial se caracteriza por una combinación de un fondo blanco y plateado, uso de letras mayúsculas y cursivas para las marcas y reivindicaciones, una cinta roja de dos tonos y el uso de la palabra Ultra.

La empresa -asesorada por Alessandri y Cía- dijo que “la manera de comercializar y promocional la marca Amstel Ultra es prácticamente idéntica” a su producto. “Sin duda que estamos frente a una copia de la imagen de la cerveza Michelob Ultra, por lo que de aceptarse la marca pedida a registro, los consumidores se verán expuestos a todo tipo de errores, engaños y confusiones al momento de elegir los productos”, aseguró.

En el proceso llevado ante el Instituto Nacional de Propiedad industrial (Inapi), la defensa de Amstel -liderada por Sargent & Krahn- sostuvo: “Resulta derechamente improcedente e irreal que Anheuser-Busch pretenda atribuirse un derecho exclusivo y excluyente sobre la expresión Ultra, intentando así incluso impedir que terceros usen sus marcas con dicha expresión para indicar que se trata de un producto en bajas calorías”.

Y añadió: “La realidad del mercado nos indica que tanto Michelob como Amstel, son marcas de basta reputación, por lo tanto, los consumidores ya las conocen y logran diferenciar otorgando su lealtad a uno o a la otra, dejando de lado cualquier tipo de confusión en el mercado”.

El Inapi le dio la razón a Amstel y aceptó a registro la marca en disputa. Anheuser presentó un recurso de apelación y, el pasado 6 de febrero, el Tribunal de Propiedad Industrial ratificó el fallo de primera instancia.

Dijo que la expresión “ultra” juega más bien un rol secundario y que también forma parte de otros registros de marcas para cervezas, mencionando a Escudo Ultra, Cristal Ultra y Royal Guard Ultra, las que -destacó- “han coexistido con las marcas objeto del presente litigio”.El tribunal añadió que en el juicio se discutió “arduamente por las partes asuntos referentes al trade dress”, en referencia a la imagen comercial de los signos litigantes. “Sin embargo, desde el momento en que el rótulo presentado a registro es denominativo y no tiene una expresión tridimensional discutida (…) no tiene una correspondencia con la presente litis (litigio)”, señaló.Consultados los abogados de las empresas, no hubo respuesta.