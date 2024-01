Eliseo Gracia en su mensaje de salida: "Me toca dar un paso al costado, la compañía lo necesita y yo también"

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Luego que el proceso reorganización de Enjoy -con el ingreso del Grupo EuroAmérica y Penta como principales accionistas- hace dos años puso fin a la presencia de la familia Martinez en la propiedad de esa empresa de casinos de juego, uno de sus últimos lazos con el clan fundador era el CEO Eliseo Gracia Martínez.

Nieto del empresario Antonio Martínez Ruiz, y sobrino de Antonio y Javier Martínez Seguí -sus sucesores al frente de la gestión de la firma- Eliseo Gracia asumió en mayo de 2021 la gerencia general de Enjoy, cargo que desempeñó hasta ayer martes en medio del anuncio de un segundo proceso de reestructuración de pasivos de esa empresa, tras la primera reorganización que concluyó en febrero de 2022. En su reemplazo asumió Esteban Rigo-Righi, ejecutivo con trece años de trayectoria en la firma.

"Me toca dar un paso al costado, la compañía lo necesita y yo también", sinceró Eliseo Gracia en un comunicado interno que hizo un repaso de sus 17 años en Enjoy.

"Muchísimas gracias a Henry (Comber), Presidente de Enjoy, me dio la confianza absoluta, además de apoyo y concejos al cien por ciento en cada uno de estos 30 meses de gerente general. También tremendamente agradecido del Directorio de Enjoy: Anita, Ignacio, Octavio, Jaime, Aldo, Fernando, Jorge y por supuesto a Piero, mentor que me regalo la pasión por este negocio. Seguiré cerca, ayudando a Enjoy desde otro rol, así que no se desharán de mi tan fácil", indicó el ahora exCEO.

En su mensaje, recordó sus inicios como analista de proyectos y luego sus desempeños a cargo de Viña del Mar -etapa que lo hizo "pasar extensas y muchas noches"- y más adelante en las divisiones financiera y operaciones y, finalmente, el puesto de gerente general, responsabilidad en la cual trabajó estrechamente con el presidente de la empresa Henry Comber.

"Me siento absolutamente un afortunado. Me he desarrollado profesionalmente con innumerables desafíos, aprendizajes, victorias, derrotas, equipos que te exigen entregar lo mejor de uno, donde los liderazgos se ganan en la alfombra y con humildad, entender a un cliente que te obliga a que vibres como ellos vibran. He podido compartir con personas increíbles, talentosas, que aman lo que hacen, bichos raros como yo que sienten que este trabajo es personal", dijo en la carta interna.

En su carta de despedida, recuerda especialmente a su abuelo Antonio Martínez Ruiz. "Esta compañía la fundó el hombre más importante en mi vida, mi gran ejemplo, un hombre humilde, con convicción, pasión y valentía, donde su mayor orgullo era crear empleo, ver a las familias en las fiestas de Navidad de Enjoy era uno de sus grandes momentos felices del año", expresó.

El nuevo gerente general

Tras la renuncia, el presidente de Enjoy señaló en un mensaje a los trabajadores de la firma que Eliseo Gracia continuará ligado a la firma desde un nuevo rol: "nos seguirá acompañando en los próximos meses como asesor del directorio y desde sus nuevos proyectos, le deseamos que siga siendo tan exitoso como lo ha sido hasta ahora".

En la misma instancia, el presidente de Enjoy anunció el nombramiento en la gerencia general de Esteban Rigo-Righi Baillie, quien hasta este 29 de febrero era el gerente de finanzas de la compañía, y actualmente comparte ambos cargos.

El ejecutivo es una cara conocida en Enjoy, donde inició su carrera como gerente de Planificación y Control de Gestión en 2010. Luego se trasladó a Uruguay donde se desempeñó durante cinco años como director de Finanzas en Enjoy Punta del Este, y finalmente regresó al país en 2018 pasando a desempeñar el cargo de gerente de Finanzas Corporativo, desde donde participó en importantes desafíos que debió sortear la compañía en los últimos años.

"Esteban tiene una tremenda capacidad profesional y humana. Encarna y comparte los valores de nuestra compañía, con un fuerte compromiso por la excelencia y el trabajo en equipo, y con un fuerte liderazgo que nos permitirá afrontar todos los futuros desafíos y planes que tenemos para nuestra compañía. Le deseamos todo él éxito que se merece, y contamos con el compromiso de cada uno de los miembros de esta compañía, para seguir creciendo y consolidando Enjoy hacia el futuro", señaló Comber en su mensaje interno.