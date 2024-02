Exportaciones de vino embotellado cayeron 21% en 2023 e industria prevé recuperación "muy paulatina" este año

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Las exportaciones de vino embotellado chileno finalizaron un año difícil. Según la última información entregada por Vinos de Chile, la industria terminó con una baja inédita de 21% en volumen y valor respecto de 2022.

Mientras tanto, las cajas enviadas al exterior totalizaron 42,2 millones con un retorno de US$ 1.234 millones, lo que "nos retrotrae a los niveles exportados de hace 15 años en términos de volumen, indicó el gremio en un comunicado. Por su parte, el precio promedio se situó en US$ 29,3 por caja, nivel similar al del año anterior.

“La baja fue generalizada y afectó también a nuestros competidores en el mundo, aunque con diversa intensidad. Una desafortunada combinación de factores incidió en este resultado, entre ellos: los efectos de la pandemia, con disrupciones logísticas y aumento de costos; el deterioro del escenario internacional, con menor crecimiento, inflación, y elevadas tasas de interés; conflictos bélicos y crisis energética; acumulación de inventarios de vino, con elevado costo de financiamiento”, explicó el gremio.

Asimismo, Vinos de Chile agregó que a esos factores se sumó el desequilibrio en el mercado mundial de vino (y también nacional), con un exceso de oferta que no se ajustó con la disminución del consumo de vino por fuerte competencia con otras bebidas alcohólicas y cambio en las preferencias de los consumidores hacia productos con menor grado alcohólico.

"Adicionalmente, la disminución del consumo en China, que era nuestro principal mercado de destino, nos afectó este año con particular intensidad", agregó.

Nuevo líder

En 2023, Brasil se coronó como el principal mercado de destino de vino embotellado en volumen y valor, desplazando a China incluso en términos de valor.

Esto sucede, según explicó el gremio, aun cuando Brasil presentó una caída de 7,9% en volumen y de 6,7% en valor respecto de 2022, debido a que el gigante asiático experimentó fuertes descensos (35,82% volumen y 32,56% en valor).

Además, los envíos al país sudamericando alcanzaron las siete millones de cajas por un valor de US$ 172,7 millones, lo que implica que ese mercado fue el destino del 17% del volumen y del 14% del valor del vino embotellado exportado por Chile.

Respecto al Top 10 de destinos del país en valor, resalta el precio promedio de Francia (US$ 246/caja), aunque sus compras en volumen son comparativamente bastante bajas. Le sigue China, con US$ 36,9/caja y Canadá, con US$ 32,6/caja. Este año, los mercados que presentaron aumentos en sus precios promedio, respecto de 2022, fueron: China, Holanda, México, Francia e Irlanda. Se mantuvieron relativamente estables los precios de Brasil, Japón y Reino Unido, mientras que el promedio bajó de EE.UU. y Canadá.

Otro arista que destacó el gremio es que los otros formatos tampoco registraron buenos resultados: los vinos a granel disminuyeron un 14,7% en volumen y 18,6% en valor, mientras que los vinos espumantes bajaron un 5,9% en volumen y 6,2% en valor, mientras que los envasados retrocedieron 5,8% en volumen y 10,4% en valor.

Como resultado de lo anterior, las exportaciones totales de vino se situaron un 18% y 20% por debajo de lo obtenido en 2022 en términos de volumen y valor, respectivamente.

Balance por segmento de precio

Vinos de Chile explicó que durante el ejercicio pasado todos los segmentos de precios registraron descensos. En este escenario, el submercado que tuvo el desempeño más positivo fue el de productos menores a US$ 20 por caja, con una disminución de 15%, seguido del segmento entre US$ 30 y US$ 40 por caja, con un retroceso cercano al 17% en volumen y valor.

Por su parte, el segmento de precios que más disminuyó este año respecto de 2022 fue el de los vinos entre US$20 y 30 / caja, con una baja de 27% en volumen y valor.

“El escenario para 2024, por cierto, se vislumbra más auspicioso, pero, de cualquier forma, se estima que la recuperación del mercado será muy paulatina”, concluyó Vinos de Chile.