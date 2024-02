Fernando Concha: “Sebastián nos decía que da lo mismo cuánto entren ganando, lo importante es tu proyección”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

“Siempre decía ‘al grano, vamos’; no le gustaba perder tiempo”, dice el empresario Fernando Concha sobre Sebastián Piñera. “Una persona que me marcó mucho, porque fue mi primer jefe cuando salí de la universidad, además de mi amigo y Presidente de la República”, añade el socio co-fundador de la empresa de servicios financieros Falcom.

“Fui de los primeros que partimos en Citicorp-Santiago. Sebastián armó este grupo, al cual entré a trabajar al salir de la universidad a fines del año 1981. Tenía 22 años”, recuerda Concha.

“Sebastián era el jefe y, siempre, lo primero que preguntaba era ‘qué porcentaje de la generación saliste’. Si saliste cerca del 50%, daba vuelta la página. Yo entré casi como de goma para trabajar con Ignacio Guerrero, José Cox e Isidoro Palma, que eran los más senior que estaban en ese minuto. Entré, curiosamente, con mi hermano Ignacio, que murió; él era ingeniero Civil y yo Comercial. A él lo hizo gerente de operaciones y a mí me tiró en la parte financiera”; añade.

“Sebastián papá estaba más dedicado a la política, ya no estaba tanto en el día a día en los negocios, está su hijo (...) él estaba tomando mucho de los roles, sobre todo en las inversiones”.

El empresario luego hace referencia al equipo que logró conformar el exPresidente en Citicorp: “Era de gente tremendamente preparada, pero además grata para trabajar, gente con valores similares. Por otra parte, le daba mucha responsabilidad a cada uno, que éramos tremendamente jóvenes, y después nos exigía”.

Y añade: “Sebastián no era una persona muy protocolar, era muy directa, con reuniones muy eficientes, al grano, en que cada uno tenía que plantear lo que estaba haciendo, los resultados que tenía. Incentivaba mucho a tomar decisiones y a tomar riesgo, obviamente riesgos calculados. No le gustaban los burócratas, por el contrario, le gustaba la gente que hacía cosas. Gracias a eso, en el Citi tuvimos un periodo muy extraordinario porque, en el fondo, tuvimos que desarrollar casi el mercado de capitales chileno en ese minuto. Me acuerdo que nos tocó hacer el primer bono corporativo, que fue de la Siderúrgica Huachipato. Después fuimos la primera corredora asociada a un banco; fue una pelea larga con la Bolsa de Comercio. Fue una experiencia muy interesante, de mucha innovación”.

Afirma que “aparte de esa coraza de hombre relativamente rudo, tenía un tremendo corazón. Cuando uno se equivocaba o tenía algún problema, él inmediatamente tendía la mano”, destaca. -¿Qué hay de cierto que el banco, o Sebastián, no era buen pagador frente a otras empresas?-Efectivamente, cuando salí de la universidad tenía dos ofertas: una, de la Superintendencia, que pagaba como $ 80 mil de la época mensuales, que eran como US$ 2 mil, y Sebastián me ofreció $ 40 mil, la mitad. Pero daba igual, y él mismo nos decía que “da lo mismo cuánto entren ganando a una oficina, lo importante es tu proyección, tu capacidad de crecimiento y lo que vas a poder lograr”. Y efectivamente fue así: fue un semillero, con gente muy preparada y uno crecía muy rápido. Yo, a los 29 años, era gerente de inversiones de Provida.

Concha trabajó en Citigroup 27 años, ocupando importantes posiciones de liderazgo, incluyendo las de director Responsable por la Región Sudamérica ex Brasil, gerente general de Citibank Chile y director Corporativo de Banamex. Luego, decidió independizarse y formar Falcom Asset Management.

Precisamente, la última vez que estuvo con Sebastíán Piñera fue en las oficinas de la empresa financiera en el barrio El Golf a fines del año pasado. “Vino con su hijo Sebastián, que es una persona muy inteligente que aprendió mucho de su padre. Y estaba tomando mucho de los roles, sobre todo en las inversiones. Sebastián papá estaba más dedicado a la política, ya no estaba tanto en el día a día en los negocios, está su hijo”, destaca Concha, quien deja para el último una anécdota que, dice, refleja fielmente al exPresidente.“A Sebastián le gustaba hacer competir en todo. Una vez nos invitó a Caburga y era agotador, porque uno partía con el tenis, después correr al lago, ski acuático, preguntas de ingenio. Le gustaba mucho estar siempre participando en competencias y ganar”.