Grupo peruano Unacem compró dos nuevas plantas de hormigón y apunta a seguir creciendo en el mercado chileno

La empresa peruana Unión Andina de Cementos (Unacem) sigue consolidándose en el mercado chileno. En el marco de la crisis de la industria del cemento, la cual ha llevado a las grandes firmas de Chile ha tomar medidas extraordinarias, como el cierre de plantas y recortes de personal, la empresa peruana -a través de su filial Unacem Chile- está en un proceso de adquisición de dos nuevas plantas de hormigón en San Antonio y Talca, las cuales abrirán en el primer semestre de 2024.

Con esta transacción -avaluada en US$ 1 millón-, Unacem Chile contará con un total de 12 plantas de hormigón entre La Serena y Chillán, a las que suma dos fábricas de cemento; capacidad con la que apunta a seguir creciendo en el país.

Esteban Rojas, gerente general de Unacem Chile, explica que este crecimiento ha sido posible gracias a la estrategia de la firma para navegar en medio de la crisis de la industria -“mal rato” que han logrado sobrellevar de la mejor manera- y estar atentos a las oportunidades.

“La decisión de Chile es de largo plazo y es seguro que vamos a seguir haciendo cosas, buscando las maneras de aprovechar todo el know how de todos los países donde estamos”.

“Nosotros tenemos ciertas particularidades, lo que nos hace enfrentar la crisis de la industria de una forma un poco diferente a las grandes empresas del país. Éstas se han tenido que acomodar a la crisis, y han tenido que ir cortando algunas cosas. Al ser una empresa chica, seguimos teniendo un espacio donde crecer en el país; por eso, no hemos tenido que recortar personal o cerrar plantas”, señaló el ejecutivo.

A partir de estas definiciones, Rojas señala que “estamos enfocados a buscar formas para seguir creciendo, como fue el caso de Talca y San Antonio, porque ese es el camino que nos toca seguir hoy en día”.

En la misma línea, el gerente explicó que el objetivo de seguir abriendo nuevas plantas se debe al objetivo de la empresa de estar lo suficientemente “esbeltos” y preparados para el momento en que vengan “las vacas gordas”, para así avanzar en tener una cobertura a nivel nacional.

El crecimiento del grupo

Ligada a la familia Rizo Patrón -uno de los clanes empresariales más acaudalados de Perú-, Unacem aterrizó en Chile en 2018 al comprar la firma Hormigones Independencia a Cementos Polpaico. Tras esa operación, la empresa comenzó a poner el ojo en oportunidades de crecimiento en el mercado local.

Así, Unacem adquirió en 2021 la filial en Chile del grupo español Cementos La Unión -que poseia una planta y otras instalaciones en San Antonio- y una fábrica de Cementos Bío Bío en la misma zona, operaciones con la que completó una capacidad instalada de 600 mil toneladas.

A la fecha, la empresa peruana ha invertido del orden de US$ 100 millones en el país, y tiene presencia en siete ciudades, número que esperan seguir incrementando en los próximos años. “La decisión de Chile es de largo plazo y es seguro que vamos a seguir haciendo cosas, buscando las maneras de aprovechar todo el know how de todos los países donde estamos. Sin duda, en el futuro vamos a ir buscando maneras de seguir haciendo cosas”, detalló.

Actualmente, la firma abastece la construcción de grandes obras como la Línea 7 de Metro y el proyecto Américo Vespucio Oriente II. “Es importante porque tiene que ver tanto con cómo abordamos la crisis en este momento y, a la vez, habla de las obras a las que hemos llegado en tan pocos años”, enfatizó.

Expansión global

Chile forma parte de una estrategia general de crecimiento internacional de Unacem, que cuenta con plantas cementeras en Perú, dos en Estados Unidos y una en Ecuador, sumando una capacidad instalada de producción de cemento total de más de 12 millones de toneladas anuales. Al respecto, la empresa peruana amplió su presencia en EEUU en agosto pasado al anunciar la compra de la planta integrada de cemento Tehachapi en el estado de California por un valor de US$ 317 millones, lo cual se sumó a su operación en Arizona.

“Hoy estamos enfocados en consolidar lo que tenemos. No tengo claro cuáles van a ser las inversiones futuras, pero sí cuando han aparecido oportunidades, el grupo las ha ido tomando. Esa es nuestra mentalidad”, concluyó Rojas.

