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Ministro Campos alista ley de fomento forestal, apuesta por más agua vía concesiones y enfría expectativas con India

El titular de Agricultura abordó los temas que “lo animan” en el cargo en un evento con una audiencia masiva del sector. Fiel a su estilo, dejó varias frases para el bronce.

Por: Patricia Marchetti

Publicado: Jueves 11 de junio de 2026 a las 04:00 hrs.

Forestal Concesiones Industrias gremios Patricia Marchetti
<p>Ministro Campos alista ley de fomento forestal, apuesta por más agua vía concesiones y enfría expectativas con India</p>

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