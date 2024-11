Rodrigo O’ryan, nuevo presidente de Corma: “La crisis del sector es real, pero Chile sigue siendo un referente mundial”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Primera vez que la Corporación de la Madera (Corma) será liderada por un presidente que viene del mundo de la biomasa, Rodrigo O’Ryan, quien toma la posta de Juan José Ugarte, en un escenario con múltiples desafíos para el sector, el que se enfrenta a su menor superficie plantada desde 2012, incendios forestales, robo de madera, caída en los rankings internacionales y un retroceso respecto a sus competidores de la región.

“La crisis es real y Chile está reduciendo progresivamente sus plantaciones, pero sigue siendo un referente mundial en materia forestal”, dice en su primera entrevista el nuevo líder del gremio silvícola.

Según los últimos datos del Instituto Forestal, el sector -otrora pilar de la economía nacional- ha perdido 48 mil empleos y su participación en el PIB nacional es la más baja desde que se tenga registro, por debajo del 2%. En los últimos 10 años se han destruido más de 320 mil hectáreas de plantaciones y las compañías más importantes, como Arauco o CMPC, han anunciado inversiones históricas en otros países como Brasil.

“Los atentados, las tomas de predios, las extorsiones, la amenaza a las faenas, a trabajadores y a los vecinos sigue siendo un gran tema pendiente”

“Debemos volver a crecer, donde cuidar lo que tenemos, recuperar con urgencia lo perdido y aumentar la superficie plantada es el ‘desde’”, dice el ingeniero industrial hidráulico de la PUC, quien atribuye la crisis del sector, en parte, a los mega incendios y a la ausencia de incentivos e instrumentos que faciliten el financiamiento a la plantación.

- ¿Cuál será su estrategia para potenciar el sector forestal chileno?

- Primero, necesitamos terminar con los problemas de seguridad: incendios, robo, usurpaciones y atentados que han impactado especialmente a las PYME. Necesitamos cambiar la mirada hacia el sector y avanzar con urgencia en una política de fomento, con foco en los pequeños propietarios y PYME madereras, que nos permita crear nuevos y mejores bosques. No solo considerar las plantaciones, también debemos avanzar en el manejo sostenible del bosque nativo, porque sin bosques no hay madera y sin madera, no hay sueño ni cambio que se pueda generar.

- ¿Qué medidas deben tomarse desde lo público y privado?

- Hay un aspecto transversal que resulta fundamental para abordar todos estos temas: el fortalecimiento de la institucionalidad del sector. En este sentido, la creación del Servicio Nacional Forestal (Sernafor) es una necesidad mínima e ineludible. Este proyecto debe ser concebido y ejecutado con una visión estratégica y de largo plazo, en línea con los desafíos climáticos, económicos y sociales que enfrenta el país.

Otro tema muy concreto es el de la prevención de incendios.

- ¿Cuál es el principal desafío del sector respecto al cambio climático?

- Visibilizar los atributos de los árboles en la captura de CO2 para que la sociedad comprenda su inmenso valor, no solo como sumideros naturales de carbono, sino como una fuente renovable que puede reemplazar materiales y productos provenientes de fuentes contaminantes y no renovables.

-¿Tiene alguna meta desde ya? ¿Una idea del que será su sello?

- Nuestro objetivo será posicionar al sector como un aliado estratégico para enfrentar retos locales y globales, como la descarbonización y el desarrollo de una economía verde. Queremos que los chilenos conozcan y valoren todo lo que proviene del sector: bosques, industrias, bioproductos, biomateriales, bioenergía, biodiversidad, mitigación y lucha contra el cambio climático, desarrollo económico y social. Lograr que el sector esté en el corazón de las personas.