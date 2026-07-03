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Antofagasta solicitará permiso ambiental para ampliar la exploración en los proyectos Encierro y Los Volcanes en el cuarto trimestre

La medida representa un avance para dos de las opciones de crecimiento a largo plazo de la minera del grupo Luksic. Antofagasta ha destinado US$ 60 millones a la exploración de Los Volcanes y US$ 95 millones a Encierro.

Por: Reuters

Publicado: Viernes 3 de julio de 2026 a las 06:40 hrs.

Antofagasta Minerals luksic proyecto cobre oro Barrick Gold
<p>Antofagasta también avanza en obras de modernización en Centinela y en su mina insignia Los Pelambres (en la fotografía).</p>

Antofagasta también avanza en obras de modernización en Centinela y en su mina insignia Los Pelambres (en la fotografía).

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