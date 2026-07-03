Antofagasta solicitará permiso ambiental para ampliar la exploración en los proyectos Encierro y Los Volcanes en el cuarto trimestre
La medida representa un avance para dos de las opciones de crecimiento a largo plazo de la minera del grupo Luksic. Antofagasta ha destinado US$ 60 millones a la exploración de Los Volcanes y US$ 95 millones a Encierro.
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La minera Antofagasta planea presentar solicitudes de permiso ambiental para ampliar sus actividades de exploración en los proyectos Encierro y Los Volcanes durante el cuarto trimestre de este año, según un documento de la compañía al que tuvo acceso Reuters.
La medida representa un avance para dos de las opciones de crecimiento a largo plazo de la minera del grupo Luksic, en un contexto en el que las principales mineras compiten por fortalecer sus activos de cobre, mientras lidian con complejos procesos de permisos, restricciones hídricas y el envejecimiento de los yacimientos en Chile, mayor productor del metal.
Encierro, una asociación con Barrick Mining, es un prospecto a 100 kilómetros al este de Vallenar en la cordillera de la Región de Atacama que también contiene oro y molibdeno. Los Volcanes es una iniciativa de cobre a 70 kilómetros al norte de Calama, en la Región de Antofagasta, que comprende los proyectos individuales Brujulina, CLPS y Conchi.
Según un documento de abril, Antofagasta ha destinado US$ 60 millones a la exploración de Los Volcanes y US$ 95 millones a Encierro. Un documento consultado por Reuters muestra que ambos prospectos siguen el mismo cronograma, con su ingreso al sistema de declaraciones de impacto ambiental (DIA) en el cuarto trimestre.
Una solicitud anterior para Encierro fue denegada en 2024 después de que los reguladores determinaran que carecía de información esencial, incluyendo datos sobre aves protegidas en el área.
La minera no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.
Según las estimaciones de recursos inferidos de Antofagasta, Encierro contiene aproximadamente 3,4 millones de toneladas métricas de cobre y Los Volcanes alrededor de 9,5 millones de toneladas, aunque estas cifras se refieren al cobre estimado en el subsuelo, no a la producción recuperable.
"Más que nada, parece que están aprovechando los buenos precios del cobre para avanzar en sus proyectos de exploración relativamente inexplorados", afirmó Cristian Cifuentes, analista del Centro de Estudios del Cobre y la Minería (Cesco).
Los precios del cobre han subido considerablemente en los últimos años. El miércoles, el precio al contado en la LME se situó en torno a los US$ 13.170 por tonelada métrica, un 58% más que los US$ 8.355 por tonelada registrados a principios de julio de 2023.
Antofagasta ya gestiona una intensa carga de trabajo en sus minas operativas, compaginando esta actividad con otros proyectos de expansión y extensión de vida útil.
La minera sigue adelante en importantes obras de modernización en su mina Centinela —con un avance del 78% a abril—, incluyendo la construcción de un sistema de suministro de agua de mar, y en su mina insignia Los Pelambres. Ambas produjeron unas 535.700 toneladas de cobre el año pasado.
Antofagasta también destacó los retos que se avecinan este año para obtener los permisos como parte de los planes para invertir unos US$ 2.200 millones en Zaldivar para prolongar la vida útil de la mina y sustituir el uso de agua continental por aguas residuales tratadas a partir de 2028.
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