BHP invertirá US$ 1.500 millones en reabrir Cerro Colorado y que produzca por 20 años más
La multinacional minera ingresó el estudio ambiental de la iniciativa, emplazada en la Región de Tarapacá.
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La mayor empresa minera del mundo, BHP, ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) el proyecto que mejora y amplía las instalaciones de su faena en Cerro Colorado, iniciativa que busca habilitar la reapertura de la operación en la Región de Tarapacá y extender su presencia por 20 años adicionales.
La iniciativa contempla una inversión de US$ 1.500 millones y proyecta la generación de alrededor de 1.500 empleos en la etapa de construcción y más de 3.000 en la de operación.
Como solución hídrica, el proyecto propone el uso de aguas servidas tratadas que se trasladarían mediante un ducto de más de 100 kilómetros desde la comuna de Alto Hospicio hasta la faena, una fórmula inédita para un proyecto minero en Tarapacá.
"Este proyecto representa una oportunidad para construir una nueva etapa para Cerro Colorado, incorporando soluciones que responden a los desafíos actuales de gestión hídrica, protección ambiental y relacionamiento con las comunidades. Queremos desarrollar una operación preparada para el futuro y que contribuya al crecimiento sostenible de Tarapacá y a la producción de cobre de Chile", señaló la presidenta de Pampa Norte, Dee Lingenfelder.
Previo al ingreso del estudio ambiental, la iniciativa desarrolló un proceso de diálogo temprano de 15 meses mediante el Acuerdo Voluntario de Participación Temprana (AVPT), herramienta público-privada impulsada por la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático que reunió a distintos actores y representantes de la región para discutir y priorizar la propuesta de valor del proyecto.
Cerro Colorado es una operación minera ubicada en la comuna de Pozo Almonte, propiedad de BHP, que inició sus actividades en 1994. Tras 30 años de operación continua, en 2023 entró en fase de cierre temporal por el vencimiento de sus autorizaciones ambientales. Actualmente cuenta con autorización de Sernageomin para mantenerse en esa condición hasta 2028.
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