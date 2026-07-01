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BHP invertirá US$ 1.500 millones en reabrir Cerro Colorado y que produzca por 20 años más

La multinacional minera ingresó el estudio ambiental de la iniciativa, emplazada en la Región de Tarapacá.

Por: Valeria Ibarra

Publicado: Miércoles 1 de julio de 2026 a las 17:15 hrs.

cobre BHP Minería Minera Valeria Ibarra Tarapacá
<p>BHP invertirá US$ 1.500 millones en reabrir Cerro Colorado y que produzca por 20 años más</p>

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