CAP reduce sus pérdidas al primer trimestre pero desempeño del negocio minero afectó los resultados

Grupo CAP dio a conocer sus resultados financieros correspondientes al primer trimestre de 2025. Si bien la compañía sigue registrando pérdidas, logró una reducción respecto al mismo período del año anterior. Entre enero y marzo de este año, la firma anotó un saldo negativo de US$ 13,3 millones, cifra que contrasta con los US$ 38,5 millonesen rojo del primer trimestre de 2024.

Los ingresos de explotación alcanzaron los US$ 432,2 millones, lo que representa un aumento de 8% en comparación con el mismo lapso del año pasado. Sin embargo, el Ebitda del grupo bajó un 4,3%, totalizando US$ 107,9 millones, por debajo de los US$ 112,8 millones obtenidos en 2024.

Según explicó la compañía, la persistencia del saldo negativo se debe principalmente al desempeño del segmento minero, operado por Compañía Minera del Pacífico (CMP). Esta unidad pasó de registrar una utilidad de US$ 5,6 millones a una pérdida de US$ 5,9 millones en el primer trimestre de 2025.

En concreto, CMP produjo y despachó 3,4 y 3,2 millones de toneladas durante el periodo, cifras inferiores a las 4,2 y 4 millones del primer trimestre del año pasado. La baja -explicó CAP- se atribuye a la contingencia operacional en la fase 5 de Mina Los Colorados. A esto se suma una caída de 12,9% en el precio promedio realizado, que pasó de US$ 115,7 a US$ 100,7 por tonelada.

Pese a esto, los ingresos del negocio minero subieron 3,9% interanual, alcanzando los US$ 322,6 millones al cierre de marzo.

Otro factor que influyó en las pérdidas de CAP fue el desempeño del segmento industrial, que agrupa a Grupo Cintac (en Chile y Perú), TASA (en Argentina), y las operaciones de continuidad de Huachipato.

Este conjunto registró una pérdida de US$ 19,8 millones en el primer trimestre de 2025, una mejora frente a los US$ 49,5 millones negativos del año anterior. Esta reducción se explica, en gran parte, por una menor pérdida neta en Huachipato, la cual había sido afectada previamente por los costos financieros asociados a la deuda intercompañía que mantiene con CAP. En términos de ingresos, el segmento industrial totalizó US$ 98,9 millones, un alza de 10,2% respecto al primer trimestre de 2024.

Infraestructura al alza

Donde sí hubo resultados positivos fue en el negocio de infraestructura, que incluye a Cleanairtech Sudamérica (productora y distribuidora de agua desalinizada), la empresa de transmisión eléctrica Tecnocap y el terminal portuario Puerto Las Losas.

Este segmento reportó una utilidad neta de US$ 8,7 millones, un 54% superior a la obtenida el año anterior (US$ 5,6 millones), gracias principalmente a otros ingresos no operacionales asociados a Puerto Las Losas.

En tanto, los ingresos de este segmento se mantuvieron estables en US$ 24,8 millones, levemente por debajo del mismo periodo de 2024 (0,4% menos).