Codelco admite que dejó de ser el mayor productor mundial de cobre y sus costos son 57% más altos que competidoras

En un reporte interno, reveló sus deudas y una rentabilidad sustancialmente más baja que sus rivales.

Codelco publicó un documento con una comparación referencial de su desempeño en 2025 frente al de los tres mayores productores de cobre del mundo y las tres principales operaciones mineras privadas en Chile.

Las cifras muestran que la estatal registró una producción total atribuible de 1,412 millones de toneladas en 2025, superior al promedio de sus tres mayores competidores mundiales, con 1,181 millones en promedio. A nivel divisional, la producción llegó a 1,307 millones de toneladas frente a un promedio de 686.000 de las operaciones privadas nacionales. Con todo, Codelco fue superado en 2025 como el mayor productor de cobre de mina del mundo, un honor con el que se quedó BHP.

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El cash cost (C1) de Codelco alcanzó 211,7 centavos de dólar por libra, un 57% superior al promedio de las grandes mineras globales (134,7 centavos) y un 72% mayor que el de las principales operaciones privadas en Chile (123,0 centavos).

La menor producción y mayores costos dejaron a Codelco con un margen Ebitda de 34%, por debajo de sus pares globales (48%) y de la minería privada chilena (63%). Además, su endeudamiento alcanzó 3,8 veces deuda neta/Ebitda, muy superior al promedio mundial (0,7 veces) y local (0,5 veces).