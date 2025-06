Exdueño de Andrómaco se anota una victoria en el TC en conflicto contra Enel por US$ 2 mil millones

Un nuevo capítulo en la trama judicial que enfrenta a Minera Arbiodo -del exdueño de Andrómaco, Sergio Weinstein- contra Enel y que tiene en juego US$ 2 mil millones, se escribió el 5 de junio, cuando el Tribunal Constitucional (TC) dictó sentencia y desestimó la tesis del grupo eléctrico de que es el Fisco de Chile el que tiene que “pagar la cuenta” por la expropiación del terreno para el Parque Eólico Tal Tal propiedad de la compañía energética en desmetro del plan para hacer ahí una mina de yodo y nitratos.

Marissa Baldazzi López, abogada asociada del equipo de derecho público de Barros & Errázuriz Abogados, explicó que el tribunal determinó que "Enel explota, lucra y se beneficia del Parque Eólico Tal Tal, que es precisamente el proyecto que eligió el Estado de Chile por sobre el proyecto de Compañía Minera Arbiodo".

En términos prácticos, aclaró la jurista, "para Arbiodo representa una nueva sentencia favorable, obtenida ante una alta magistratura como es el Tribunal Constitucional".

Al respecto, Enel dijo que "la sentencia adjunta del Tribunal Constitucional se refiere a una causa civil que está siendo actualmente tramitada en la Corte de Apelaciones de Santiago. Como fue informado en los estados financieros, en dicha causa civil todavía no existe una sentencia definitiva firme ni ejecutable, y, por ende, que sea capaz de producir efectos jurídicos".

Cabe señalar que el pasado 4 de marzo de 2024, Minera Arbiodo interpuso una acción judicial por US$ 2.000 millones contra Enel y contra el Servicio Nacional de Geología y Minas (Sernageomin), argumentando que ambas entidades le han impedido a su sociedad minera desarrollar la actividad de extracción de yodo y nitratos en la zona de Tal Tal, donde la eléctrica emplazó allí un parque eólico (Parque Eólico Tal Tal S.A., PETSA) hace una década.

El recurso en concreto es una apelación ante la Corte de Apelaciones de Santiago en virtud de la sentencia del 6 de diciembre de 2023 del 12º Juzgado Civil de Santiago, en la cual acogió parcialmente la demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual interpuesta por Minera Arbiodo.

En su sentencia de diciembre de 2023, el tribunal civil aceptó "la acción civil de responsabilidad condenando a las demandadas Enel y PETSA al pago de los perjuicios causados a título de daño emergente a mis representadas (US$ 500 millones) ante la imposibilidad de ejecutar el proyecto Arbiodo", según la apelación.

Pero como la sentencia "rechazó la pretensión indemnizatoria en lo relativo al lucro cesante demandado por Minera Arbiodo", señaló el recurso presentado en marzo, la compañía de Weinstein apeló a dicha resolución del 12º Juzgado Civil de Santiago.

"Se trata del quinto mayor yacimiento de la Región de Antofagasta, que si se hubiese desarrollado podría abastecer del 10% de la producción mundial de yodo y nitratos", destacó el empresario.

¿Hay posibilidades de llegar a acuerdo? "Compañía Minera Arbiodo, antes de iniciar el juicio de indemnización de perjuicios, intentó compatibilizar el desarrollo de su proyecto con el Parque Eólico Tal-Tal, con Enel y el Fisco de Chile. El Fisco de Chile le cerró las puertas indicando que el tema era un asunto que debía arreglarse entre privados (Enel y Arbiodo) por no tener ellos responsabilidad. Por su parte, Enel le cerró las puertas a Arbiodo en su intento de compatibilizar ambos proyectos. Es decir, las instancias fueron agotadas por Compañía Minera Arbiodo antes de iniciar el juicio".

Los dineros de Andrómaco

El origen de la disputa se remonta aún más atrás, cuando tras multiplicar el valor de Laboratorios Andrómaco por siete y vender esta compañía, Weinstein decidió emprender en minería no metálica. Para ello invirtió sobre US$ 40 millones en adquirir propiedad minera en el llamado Cantón Tal Tal, una zona calichera con historia y el límite septentrional de Chile antes de la Guerra del Pacífico.

El empresario reseñó que en la zona realizó prospecciones -"se hicieron un 70% en malla de 400x400, un 25 % en malla de 200x200 y un 5% en malla de 100x100 enviando las muestras a dos laboratorios independientes para análisis del mineral siguiendo la Norma Canadiense NI43101 para determinación de reservas mineras", dijo- y estudios de ingeniería respectivos. Con ello, el banco suizo UBS determinó el valor de los recursos de la zona en US$ 500 millones.

En los años siguientes, reseñó el empresario, realizó los estudios de ingeniería de la planta de yodo y la de nitratos, así como los del ducto de agua de mar que alimentaba la operación minera y las instalaciones productivas, obtuvo la concesión marítima y una Resolución de Calificación Ambiental favorable.

Pese a ello, sostuvo el ex dueño de Andrómaco, el proyecto nunca se pudo hacer debido a que inicios de la década anterior, Enel Green Power -filial de renovables de la italiana Enel- solicitó y obtuvo las autorizaciones para hacer en la misma zona el parque eólico Tal Tal, el cual está en operaciones desde 2014.