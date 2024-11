Ministra de Minería celebra plan de inversiones de BHP en Chile: "Una inversión de esa naturaleza se hace donde están dadas las condiciones"

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La ministra de Minería, Aurora Williams, celebró el plan de inversión de la gigante minera BHP para optimizar y aumentar su producción de cobre en Chile, el que podría llegar hasta los US$ 13.400 millones entre esta y la próxima década en distintos proyectos en sus faenas Escondida, Spence y Cerro Colorado.

"Para nosotros es muy importante la inversión minera y especialmente de inversionistas que están hoy en la operación mundial como BHP", comentó a DF tras su participación en la apertura del Woman Open Innovation. "Esta es una buena noticia en un país donde existen condiciones muy favorables para la inversión, especialmente en minería".

En ese sentido, la secretaria de Estado destacó el valor geológico de Chile, su conectividad territorial con los mercados, la existencia de proveedores mineros y el talento humano disponible. "Están dadas todas las condiciones para ampliar las operaciones de BHP en Chile y desarrollar una inversión de esa envergadura", afirmó.

Respecto a los ítems destacados por la anglo australiana en su presentación a los inversionistas, como la certeza que entregó el Royalty y la estabilidad política actual, Williams insistió en que "una inversión de esa naturaleza se hace donde están dadas las condiciones".

Una delegación de 60 inversionistas y ejecutivos de BHP, entre ellos el CEO mundial de la firma, Mike Henry, y la directora Caroline Cox, se encuentran recorriendo las operaciones de la minera en Chile. Dentro de los planes de inversión de la compañía, destaca un paquete de crecimiento para Escondida de hasta US$ 10.800 millones, que incluye la construcción de una nueva concentradora por hasta US$ 5.900 millones.

Asimismo, en Pampa Norte, la mayor firma minera del mundo pretende reabrir su faena Cerro Colorado, que detuvo sus operaciones en 2023 tras la expiración de su licencia ambiental y el vencimiento de los permisos de extracción de agua. Para ello, iniciaría la tramitación ambiental en 2026 para reiniciar la operación en 2031. La inversión asociada contempla un rango entre US$ 2.300 y US$ 3.200 millones.

Minería y mujeres

La ministra Williams fue la encargada de la apertura de la tercera edición del Woman Open Innovation, con foco puesto en la innovación y participación femenina en sectores estratégicos como la minería, energía y tecnología. "Chile requiere de más minería, pero la minería requiere de más mujeres", enfatizó durante su intervención.

Ante un público de 800 personas en el Hotel Intercontinental, indicó que la minería ha sido históricamente una industria masculinizada y leyó el Artículo 15 del Código del Trabajo que fue derogado en 1996 y que establecía: "Las mujeres no podrán ser ocupadas en trabajos mineros subterráneos ni en faenas calificadas como superiores a sus fuerzas o peligrosas para las condiciones físicas o morales propias de su sexo".

Tras la lectura, expresó: "hace sólo 26 años atrás las mujeres no podían ingresar a una faena minera subterránea. No porque trajera mala suerte o porque la mina se pusiera celosa, como alguien inventó. No podíamos entrar a una mina subterránea porque estaba prohibido por ley".

"Saltamos de tener a mujeres con prohibiciones en minería a mujeres que hoy miran el futuro, que están en la minería y son capaces de innovar. Lo pudimos hacer. ¿Nos queda camino? mucho por recorrer, la paridad todavía está lejos, pero no cabe duda de que estamos avanzando decididamente en ese camino", sostuvo.

Tras destacar las palabras de la anfitriona del evento, Nicole Verdugo, presidenta del Women Economic Forum Chile, quien remarcó la importancia de la colaboración entre mujeres, la ministra agregó: "así como nuestras antecesoras nos dejaron el derecho a voto y la posibilidad de entrar a una faena minera, nosotras tenemos que dejarle a las niñas las oportunidades claras de ser parte de la sociedad, del mundo laboral, de estudiar carreras STEM".

